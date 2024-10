Anyaország, Videók :: 2024. október 16. 12:09 ::

A közmédia a saját operatőrét szólaltatta meg vállalkozóként a nemzeti konzultáció áldásos hatásairól

A közmédia zalaegerszegi riportjait rögzítő operatőr nyilatkozott az M1 keddi híradójának a nemzeti konzultációról szóló szegmensben – írja a 444 nyomán a 24.

Fábián Martin annak a Zalaegerszegi Televíziónak a műszaki munkatársa, amely szerződésben áll az MTVA-val. Ennek értelmében rendszeresen ellátják anyagokkal a közmédia csatornáit a Zalaegerszegen és a megyében történő eseményekről. Ennek ellenére Fábián elmondhatta a gazdasági témájú, közelgő nemzeti konzultáció kapcsán, hogy „mindenféle segítség, az jó segítség nekünk is, hiszen most a párommal most éppen egy albérletben lakunk, és szeretnénk elindítani a saját életünket most már nagybetűsen”.

Fábiánt már korábban is bevetették köztévés anyagban: 2022 elején vele mutatták be, milyen népszerűek a helyi kórházban a regisztráció nélküli oltási napok.