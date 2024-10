Anyaország :: 2024. október 16. 16:56 ::

Még a Magyar Péterrel együtt tüntető Hadházy sem hiszi, hogy a "csinos fiú" le tudja győzni '26-ban a Fideszt

Szerinte a Tisza Pártnak kedvező mérések ellenére kicsi az esélye annak, hogy a kormányzó hatalmat a következő választáson valóban le tudja győzni Magyar Péter – mondta Hadházy Ákos a Válasz Online-nak adott interjújában, amiben arra is kitért, hogy szerinte hibrid rezsim ellen hibrid forradalomra van szükség, „ahogy az ukránok csinálták a Majdanon, úgy. (…) Erőszak nélküli, folyamatos nyomásgyakorlás kell. Ha nem megyünk vissza a Kunigunda útjára, ha ennyiben hagyjuk, akkor nem volt értelme Magyar Péterék ottani tüntetésének sem. Én azt mondom, vegyük körbe, vegyük blokád alá az intézményt”.



Fotó: Válasz Online/Vörös Szabolcs

Az állatorvos Hadházy egészségügyi hasonlattal is élt, „amiben ma élünk, azt inkább a rákhoz hasonlítanám. Aminek a legsúlyosabb agyi áttéte amúgy a propaganda. Innentől kezdve pedig két út van. Az egyik nehéz: műtét, kemoterápia, sugárkezelés…”. Vannak azok is, akik elmennek alternatív gyógymódot keresni a műtét és kemó helyett, ám, „nem kell különösebben képzett egészségügyi szakembernek lenni ahhoz, hogy tudjuk: rákos megbetegedést vitaminokkal és fák ölelgetésével nem lehet sikeresen kezelni.”

Csakhogy mi sem vagyunk különbek, ha elhisszük, hogy egy kétségkívül jól beszélő, csinos fiú majd varázsütésre megváltoztatja a dolgokat és megveri a Fideszt választáson úgy is, hogy semmivel nem ér el több emberhez az üzenete – mert sajnos minden látszat ellenére tény, hogy nem ér el –, mint az eddigi politikusoké.

A független országgyűlési képviselő egyébként saját bevallása szerint örülne neki, ha mégis így történne, de szerinte legjobb esetben is csak 40 százalék esély van erre. „A hibrid rezsimek lényege éppen az, hogy ha »baj« van, tekernek még egyet a demokráciát elzáró csapon. Valahogy 14 éve nem sikerül rájönnie az ellenzéknek, hogy nem egy kormánnyal áll szemben, hanem a maffiával” – mondta Hadházy.

Az interjú legnagyobb része Magyar Péterről szólt. A független képviselő szerint nem Magyar személyének szól a sikere, a fő oka ennek szerinte „az ellenzéki társadalom általános elkeseredettsége az egyik ok, amelynek fő forrása egyrészt a rossz kormányzás, a kormányzat arroganciája, cinizmusa, bűnei és hazugságai, másrészt az eddigi ellenzék tehetetlensége, megalkuvásai”. A kegyelmi ügyben lépett színre jó ütemérzékekkel Magyar, mondta Hadházy, aki szerint persze sok munkát tett abba, amit elért, de az nem a személyének köszönhető.

Arra a felvetésre, hogyha a személy nem lenne fontos, akkor biztosan Hadházy mögött is százezrek tombolnának, a politikus azt felelte, hogy egyáltalán nem szeretné, ha százezrek tombolnának mögötte.

A Diákhitek-ügyről azt mondta, a kritizált szerződések miatt távolságot kell tartania a Tisza Párttól, arra pedig, hogy Magyar korrupt-e, azt felelte:

kevesebbért is tartottam már korrupcióinfót, mint amiket ő Diákhitel-vezérként aláírt. Ha igaz, amit a Kehi is leírt, akkor az sajnos bűncselekménygyanús.

Később kitért arra is, hogy abban valószínűleg igaza lehet Magyarnak, hogy a Kehi csak azért piszkálta, hogy ráijesszen. „Abban sajnos nincs, hogy a Kehi nem talált semmit. Nagyon is találtak, de ha nem történt feljelentés, akkor egyértelmű, hogy tényleg csak zsarolásra használták ezt az anyagot. És még használhatták is volna sokáig. Szerintem tehát én jót tettem Magyar Péternek azzal, hogy ezekre a szerződésekre felhívtam a figyelmet” – magyarázta.

(Válasz Online - Telex nyomán)