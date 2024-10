Anyaország :: 2024. október 21. 15:41 ::

Toroczkai: Vitézy 500 milliót kapott kampányra a Fidesztől

Csárdi Antal elmondta azt, amit mindenki tudott eddig is. Vitézy Dávid valójában a Fidesz (Rogán Antal) jelöltje volt - írja X-en a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

Vitézy politikai pályafutása már akkor elkezdődött, amikor még tizenévesen a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolában tanult, és ekkoriban létrehozták a Fidesz-közeli Városi és elővárosi Közlekedési Egyesületet. 2007 januárjában a Fidesz delegálta őt a Budapesti Közlekedési Zrt. felügyelőbizottságába.

De mondok még valamit, amit most tudtunk meg, ezt az információt fújta be a szél a postaládánkba: 500 millió forintot is kapott Vitézy a kampányához.

Rogán boszorkánykonyhájának mesterterve a Mi Hazánkon bukott el, hiszen mintegy 40 ezer szavazatot kapott a mi főpolgármester-jelöltünk, dr. Grundtner András, miközben Vitézy és Karácsony között csak néhány szavazat volt a különbség.

Mi nem léptünk vissza senki javára sem. Vitézy Dávid ugyanis semmivel sem lett volna jobb, mint Karácsony Gergely. Mindkettő katasztrófa, számunkra mindketten alkalmatlanok, mindketten vállalhatatlanok. Vitézy és Karácsony is ugyanazt az életképtelen liberális ideológiát képviseli, amely már korábban kiváló, virágzó, biztonságos nyugati nagyvárosokat tett élhetetlenné.

Vitézy Dávid annyira vállalhatatlan volt, hogy még Tarlós István is a Mi Hazánk jelöltjére szavazott. Se Karácsony! Se Vitézy!