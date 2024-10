Anyaország :: 2024. október 28. 14:04 ::

Álhír terjed a jogosítványokról

Futótűzként terjed a hír a hazai médiában, miszerint 2025 január elején azoknak, akik 1971 után születtek, és régi típusú dokumentummal rendelkeznek, 2025. január 19-ig el kell intézniük a jogosítvány cseréjét. Ezt tényként állítja több magyar weboldal is és forrásként a német NTV-re hivatkoznak, annak is egy 2023-as cikkére, írja a Vezess.hu.

Németországban valóban szükség volt/van a jogosítványok cseréjére az 1965 és 1970 között, illetve 1971 után született járművezetők esetében, de azért, mert náluk a 2013. január 19. előtt kiállított vezetői engedélykártya időkorlátozás nélkül voltak érvényesek.

De ez csak Németországban van így, nem vonatkozik az Európai Unió egészére, ahogy azt sok hazai portál állítja.

Magyarországra pedig pláne nem: nálunk 2000. január 1-jétől van érvényben a kártyás formátumú jogosítvány, és a fényképes – már akkor is biztonsági elemekkel ellátott – plasztikkártya érvényességi ideje már akkor is maximum tíz év volt (ahogy most is), amelynek megújítása után nem egy új bejegyzés kerül ugyanarra a kártyára, hanem egy teljesen új kártyát kapnak a hazai gépjárművezetők. Új fényképpel, friss orvosi alkalmasságival. 2013 óta pedig hazánkban még újabb, még több biztonsági elemmel védett jogosítványok vannak érvényben. Vagyis jelenleg nincs Magyarországon olyan, akinek van érvényes jogosítványa és az nem biztonságos plasztik kártya formátumú, hiszen mindegyik 2014 vagy az utáni.

Németországban azért van szükség a cserére, mert 2033-ig egységes, hamisításbiztos formátumot kapnak az EU-ban lévő jogosítványok, és mivel a németeknél 2013 előtt úgymond „örök jogosítványokat” állítottak ki, ez sok biztonsági rést vont maga után, így azoknak kötelező cserélniük, akiknek ilyen van.

Magyarországon ilyen gond nincs, ugyanis a jogosítványainkon már 2000 óta több biztonsági kód és jelölés is szerepel, amely így megfelel a jövőben is a szabályozásnak. És egyébként is 10 évente meg kell újítani, szóval ha még gond is lenne (ami nincs), aki újít, már a biztonságos, nehezen hamisítható kártyát kapná.

Mikor kell itthon jogosítványt cserélni?

Magyarországon

a jogosítvány 50 éves korig 10 évig érvényes,

a jogosítvány érvényessége 50 év felett, de 60 év alatt: 5 év,

a jogosítvány érvényessége 60 év felett de 70 év alatt: 3 év,

a jogosítvány érvényessége 70 év felett: 2 év.

És az érvényesség dátumát a jogosítvány hátulján keresd a 11-se rubrikában, az mondja meg a kategóriád érvényesség végét. Jó tudni, hogy ha lejár a jogosítvány érvényessége, akkor személyi igazolványként még használható a kártya, de csak ha a tulajdonos elmúlt 70 éves, írja a lap.