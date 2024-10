Anyaország :: 2024. október 31. 16:18 ::

Szijjártó megint Minszkben harcol a békéért

Fontos közös cél a gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködés fejlesztése Magyarország és Belarusz között a szankciók által nem érintett területeken - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Minszkben.



Fotó: Fb

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a belarusz kollégájával, Makszim Rizsenkovval közös sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a globális biztonsági helyzet a második világháború óta nem volt annyira rossz formában, mint ma, ezért fontos lenne a stabilizáció.

"Az elmúlt időszakban az bizonyosodott be, hogy a háborúknak nincs megoldásuk a csatatéren (…) Ott csak még több halott van és még több pusztítás" - figyelmeztetett. "A megoldást ehelyett a tárgyalóasztalnál kell keresni. Ezért mi, magyarok a fegyverszünetet és a békét szorgalmazzuk Ukrajnában is, és a békéhez béketárgyalásokon keresztül vezet az út" - tette hozzá.

Majd emlékeztetett rá, hogy Magyarország már ezer napja a háború árnyékában él, közvetlenül érezve a fegyveres konfliktus negatív hatásait nap mint nap, annak ellenére is, hogy hazánk nincsen semmilyen felelőssége annak kirobbanásában.

"Mi, magyarok tehát békét akarunk. A békepártiság itt, Európában a politikai vezetőket figyelembe véve kisebbségben van, azonban ez ne tévesszen meg minket, mivel a globális politikai térben a békepártiak elsöprő többségben vannak" - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy szerinte "a világ a vesztébe rohan akkor, amikor egyesek meg akarják mondani a többieknek, hogy ki kivel beszélhet, ki kivel találkozhat, vagy éppen kivel nem. Nekünk egyrészt szuverén jogunk azzal tárgyalni, akivel csak akarunk. Másrészt pedig azt gondolom, hogy ha bezárnánk a kommunikációs csatornákat, ha elvágnánk a diplomáciai kapcsolatokat, akkor nem tennénk mást, mint gyakorlatilag megölnénk a béke reményét" - közölte. "Ezért mi a jövőben is a diplomáciai csatornák nyitva tartásán, illetve a párbeszéd fenntartásán fogunk dolgozni" - fűzte hozzá.

A miniszter érintette a kétoldalú kapcsolatokat is, és fontos célnak nevezte a gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködés fejlesztését a nemzetközi szankciók által nem sújtott területeken. "Ez a mi nemzeti érdekünk, és ezt nem adjuk fel" - fogalmazott. Elmondta, hogy a körülményekhez képest jól is állnak ezen a téren, minthogy idén eddig 19 százalékkal bővült a magyar-belarusz kereskedelmi forgalom, és ezen belül a magyar export 30 százalékkal nőtt.

Kifejtette, hogy az együttműködés kiemelkedő ágazata a mezőgazdaság és a gyógyszeripar, amit az is tanúsít, hogy tavaly közel tízmillió keltetőtojást szállítottak magyar vállalatok Belaruszba, idén pedig 420 ezer tojóhibridet, miközben két magyar gyógyszeripari cég, köztük a Richter is erős pozícióval bír a helyi piacon. Ezt követően aláhúzta, hogy Belarusz nélkülözhetetlen szereplője a magyar energiabiztonság garantálásának, miután az országon keresztül zajlik a kőolajtranzit döntő része, nagyjából 71 százaléka, így már idén is 3,9 millió tonnányi mennyiség érkezett hazánkba ezen az útvonalon.

"Mi az energiaellátás biztonságát nem ideológiai kérdésnek tekintjük, hanem fizikai kérdésnek. Mert a szöveg, meg a képmutatás az energia terén gyorsan lelepleződik, ugyanis politikai nyilatkozatokkal sem fűteni nem lehet, sem meleg vizet csinálni nem lehet, sem nem lehet működtetni a gyárat" - tudatta.

"Belarusz száz százalékban megbízható tranzitországként biztosítja számunkra a szállítások biztonságát, kiszámíthatóságát" - jegyezte meg. Majd leszögezte, hogy ez az útvonal a jövőben is meghatározó szerepet fog játszani a kőolajellátásban, hiszen nincs alternatívája jelenleg. "Lelepleződött a szájkarate, és kiderült, az úgy van, ahogyan azt mi már régóta mondjuk, s a Horvátországon keresztül érkező kőolajvezeték egyszerűen nem tud fizikailag annyi kőolajat szállítani Magyarországra és Szlovákiába, amennyi kell" - tudatta.

Szijjártó Péter végül kitért a nukleáris energia területén zajló együttműködésre is, emlékeztetve, hogy Magyarország hasonló technológiájú erőművet épít, mint korábban Belarusz, így fontos lehet a tapasztalatcsere a beruházás felgyorsítása érdekében.

Illetve bejelentette, hogy Magyarország továbbra is készen áll arra, hogy biztosítsa a hazai pályán való játék lehetőségét a belarusz futballválogatottaknak. "Így volt ez az Európa-bajnokság selejtezőin. Így van ez most a Nemzetek Ligájában is. És mivel a Dinamo Minszk továbbjutott a Konferencia Ligában, ezért számukra is biztosítjuk a hazai pályán való játék lehetőségét Magyarországon" - tájékoztatott.

(MTI)