Több akkumulátor, több oldószer - megkapta az engedélyt a bővítésre a gödi Samsung-gyár

Közzétették Göd város honlapján a Pest Vármegyei Kormányhivatal határozatát a helyi Samsung-gyár környezetvédelmi engedélyéről, amellyel lényegében bővítést hagynak jóvá, szúrta ki az Infostart.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A cikk szerint ezentúl több akkumulátort gyárthatnak majd adott időszak alatt a létesítményben, de módosították a hőkibocsátást is, azt is megemelték. Valamint a korábban sokat vitatott szerves oldószer mennyisége is több lehet, ezt az értéket éves szinten 50 százalékkal emelték meg.

A 88 oldalas dokumentumban szó van a vízellátásról és a szennyező anyagokról is, valamint arról, hogy továbbra is lítiumion-akkumulátorokat gyártanak majd.

Minderre a „tervezett bővítés” miatt került sor, hiszen zajvédelmi előírásokat is megfogalmaznak, és itt egyértelműen utalnak a bővítésre, például új épületrészekre.

A gyárnál korábban tüntetések is voltak, de Szijjártó Péter külügyminiszter például azzal próbált nyugtatni mindenkit, hogy ők 5–6 kilométerre laknak a gyártól, és még ott vannak.

(Infostart - 24 nyomán)