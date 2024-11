Anyaország :: 2024. november 18. 19:28 ::

Felmosónyéllel verte meg egy nyugdíjas házaspár a disznóölő késsel rájuk támadó rablót

Nyíregyházi idős házaspárra támadt otthonában egy maszkos, sapkás férfi, és a nyomozók nemcsak abban voltak biztosak, hogy ismerte áldozatait, de abban is, hogy a környéken lakik. Ezt a férj is így gondolta, és aktivizálta magát. A négy nap alatt felderített bűnügy szappanoperába illő fordulattal is szolgált, írja a Zsaru Magazin.

Október 14-én délután Nyíregyházán is ideális volt az idő kerti munkához, és egy nyugdíjas férfi is ezzel foglalatoskodott, miközben neje a házban takarított. Ekkor egy szürke pulcsit, lehajtható füles baseballsapkát és sebészi maszkot viselő férfi jelent meg a kapujukban: „Jó napot! Postai küldeményt hoztam.” A háziúr elővette kulcsát, aztán majdnem elesett, olyan vehemensen rontott be a hátizsákos ismeretlen, akinél csomag nem volt, csak egy hatalmas kés. Odabent a feleséget is megfenyegette, pénzt és ékszert követelt, csakhogy egyikük sem rezelt be tőle, és közölték, mindent bekameráztak a házban.

– Ezután az elkövető erőszakkal akarta megtörni a pár ellenállását. Belekapott a nő hajába, mire a férj nekitámadt. Elestek, és a földön dulakodtak, miközben a nő egy nem akármilyen felmosórúddal nagyokat sózott a támadóra – vázolta Vida Levente alezredes, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Élet- és Ifjúságvédelmi Alosztály vezetője.

– A férj korábban saválló fémeket forgalmazó vállalkozást vezetett, és a háztartásukban is strapabíró takarítóeszközöket használtak. Így ez a fém felmosónyél alkalmas volt sérülés okozása. Aztán egy óvatlan pillanatban a nő kiszaladt a nappaliból, melynek ajtaja az utcára nyílt, ezt bezárta maga mögött, és egy közeli üzletben kért segítséget. Erre az elkövető abbahagyta a férjjel a dulakodást, aki ekkor lerántotta róla a maszkját. A férfi menekülőre fogta, de miután bement a kapun, a kulcscsomót kivette a zárból, és nem tudta, melyik nyitja, ezért átmászott a hátsó kőkerítésen, és a szomszédból jutott ki az utcára.

Járőrök, nyomozók és helyszínelők érkeztek a házhoz.

– Megkezdődött a kutatás térfigyelő és biztonsági kamerák felvételei után, és a közterület-felügyelet kameraszobájában a kollegák kiszúrtak a közeli játszótérnél egy férfit, aki részleges takarásban kivett a kék hátizsákjából egy szürke pulóvert, egy lehajtható füles baseballsapkát, továbbá egy orvosi szájmaszkot, és ezeket felvette. Nem látszott közelről az arca, és technikai probléma miatt a házaspár biztonsági kamerái sem filmezték le. Ehhez jött, hogy a sértetteknek nem volt ismerős, bár a férjnek derengett valami a tettesről. Kértem, jelentkezzen, ha bármi beugrana neki.

Nem nyelhette el a föld!

– Valószínűtlennek tűnt, hogy az elkövető találomra választotta ki a helyszínt, de azt is furcsállottuk, hogy távolabbi térfigyelők felvételein sem lehetett azonosítani. Arra következtettünk, hogy a környék lakója, ezért kiadtuk a képernyőfotót, és a lakosság segítségét kértük. Két nappal később felhívott a férj, és azt mondta, információt szerzett. Az újságban megjelent körözési fotóval kereste fel szomszédjait, és egyikük nemcsak arra emlékezett, hogy többször is látta kijönni az egyik környékbeli utca valamelyik kapualjából, hanem a családneve is rémlett neki. A nyomozók az egyik névtáblán láttak egy hasonló csengésű nevet, sőt, az ingatlan üvegezett teraszán meg is pillantottak egy férfit, akire illett a személyleírás.

T. Mihály (47) mindent tagadott.

– Azóta sem tett vallomást, élettársa viszont együttműködő volt, amiben döbbenete is szerepet játszott, mert a kamerafelvételeken felismerte a partnerét – idézte fel az alosztályvezető, és hozzáfűzte, a feltételezett elkövető lakhelyén találtak olyan cipőt és felsőruhát, amit a rabló is viselt, utóbbit még a játszótéri átöltözés előtt. – A nő nem akarta elhinni, milyen ember a párja, bár kijelentéseiből arra lehetett következtetni, kapcsolatuknak nincs jövője, főleg miután a kép összeállt előtte. Előadta, nemrég eltűnt két arany ékszere, amire T. Mihály annyit mondott neki, hogy bizonyára elkavarta. A bűncselekmény előtti héten pedig megjelent náluk egy végrehajtó: a férfi ugyanis élettársa tudta nélkül vett fel hitelt, és mivel huzamosabb ideje nem volt munkaviszonya, nem rendezte a törlesztőrészleteket.

Tulajdonképpen meglett a szürke pulóver.

– T. Mihály azt mondta az élettársának, hogy október 14-én délután a kórház sürgősségi osztályán volt, mert négy nappal korábban rollerrel elesett, és emiatt mellkasi fájdalmai támadtak. A bűncselekmény után valóban megnézette magát ezen az ambulancián, de vélhetően nem a pénteki rollerbaleset, hanem az aznapi felmosórudas ütlegelés kék-zöld foltjai okán. Onnan hazament, ezért nem volt látható távolabbi térfigyelők felvételén, de az is kiderült, áldozataira egy húsz évvel ezelőtti munka során figyelt fel. Segédmunkásként aszfaltozott a házaspár ingatlanjának belső udvarán. A férj öt portrékép közül választotta ki T. Mihály fotóját, és eszébe jutott, egykor dolgozott náluk, de arra is emlékezett, hogy a nyár elején szóba elegyedett vele, amikor két házzal arrébb T. Mihály bútorokat rakodott – mondta Vida Levente, és rátért a fordulatos felderítés legérdekesebb fotójára.

– Modelleztük az elkövető útvonalát, mert feltételeztük, hogy a kék hátizsákot valahol a házaspár ingatlanja és a kórház között hagyta hátra, és kollegáim meg is találták a bujtosi-tavi sétány cserjéi között. A szürke pulóver nem volt benne, csak egy pár kesztyű és egy fogó, mégis tudjuk bizonyítani, hogy ez, illetve egy ilyen ruha a tulajdonában volt, mert két évvel ezelőtt vagyon elleni bűncselekmény miatt őrizetbe vettük, és ezt viselte a rendőrségi fotó készítésekor.

A felderítés és a DNS-nyomok szakértői vizsgálata még tart, de a bíróság már elrendelte a rablás kísérletével gyanúsított T. Mihály letartóztatását. A sértett házaspár zúzódásokat szenvedett, illetve a férfi megvágta két ujját, amikor ráfogott a kb. 30 centi pengéjű késre. Disznóölő kés lehetett, mert éle nem volt, ami nem mondható el erről a bűnügyi történetről.