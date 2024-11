Anyaország :: 2024. november 20. 16:16 ::

Presswoman végre eltakarodik, újabb zsidó jöhet a helyére

Január közepén jár le a megbízatása az Egyesült Államok budapesti nagykövetének, David Pressmannek, aki kedden délután a német nagyköveti rezidencián tartott beszédet a George C. Marshall Központ alumnirendezvényén.



Pressman beszédében hangsúlyozta, hogy nagy megtiszteltetés volt Budapesten az Egyesült Államok elnökét képviselni, és együttműködni olyan kollégáival, mint például Julia Gross német nagykövet. Ezután az Egyesült Államok és Németország közötti kapcsolatokat méltatta, a védelmi együttműködés és a demokratikus intézmények megerősítésére tett közös erőfeszítéseiket, aminek szerinte a Marshall Központ ékes példája.

A Marshall Központ 1993-as megalapítása óta nem volt még olyan időszak, amely ennyire látványosan rávilágított volna az olyan intézmények szükségességére, amelyek megerősítik a demokratikus elveket, és felkészítik a nemzetek vezetőit a liberális demokrácia védelmére – fogalmazott Pressman, aki ezután arról beszélt, hogy Oroszország Ukrajna elleni „indokolatlan inváziója fájdalmasan emlékeztetett” a központ fő küldetésére, a demokratikus értékek és intézmények aktív védelmezésére, majd gondolatát arra futtatta ki, hogy a Marshall Központ több országban segíti a vezetők képzését, és próbálja megvédeni valamennyi szövetségest és partnert „a számos rosszindulatú tényezőtől és szereplőtől, amelyek demokratikus intézményeink gyengítésére törekszenek”.

A jó kormányzás nem a politika véletlenszerű mellékterméke, hanem a vezetők összehangolt erőfeszítéseinek eredménye annak érdekében, hogy biztosítsák népük legfőbb érdekeit és jólétét – jelentette ki Pressman, aki azzal folytatta, hogy a szabadság, a jogállamiság és az emberi jogok elválaszthatatlanul összekapcsolódnak, és csak abban az esetben garantáltak, ha egy népnek van bátorsága megvédeni őket a személyes és pártérdekekkel szemben. Pressman szerint ezen értékek biztosítása állandó éberséget igényel, a Marshall Központ egykori tanulói pedig megkapták azokat az alapvető készségeket, hogy felismerjék, megakadályozzák és elhárítsák a demokráciákat és szövetséget destabilizáló akciókat.

Beszédét azzal a gondolattal zárta, hogy együtt kell dolgozni a demokrácia, annak jövője és azon értékek védelmében, amelyek a második világháború óta a transzatlanti biztonság alapját adják, és aminek védelme mindannyiunk felelőssége.

Miközben Putyin háborút folytat a szomszédban, a demokrácia támadás alatt áll, és a tekintélyelvűség erősödik, az önök munkája ezekben a kérdésekben küzdelmes, gyakran hálátlan, mégis rendkívül sürgető feladat lesz, és a lehető legtöbb sikert kívánom önöknek – zárta beszédét.

Pressman 2022. szeptember 14-én kezdte meg aknamunkáját Magyarországon, miután Joe Biden amerikai elnök jelölése után az amerikai szenátus megszavazta kinevezését. Mivel az Egyesült Államokban november 5-én a republikánus Donald Trumpot választották elnökké, ezért eddig is valószínű volt, hogy nem maradhat nagykövet.

Melyik fajtárs lehet a távozó zsidó utódja?

Nancy Brinker, David Cornstein és Bryan Leib is esélyesek lehetnek arra, hogy David Pressman után betöltsék Magyarország amerikai nagykövetének szerepét - írta néhány nappal ezelőtt a Hungarian Conservative.

Nancy Brinker (J+)

Nancy Brinker kiemelkedő politikai karriert futott be, és nemzetközileg is ismert, bár talán inkább a rák elleni küzdelemben tett erőfeszítései, mint politikai eredményei miatt. A nevéhez fűződik, hogy a magyar nők körében is felhívta a figyelmet a mellrákra azzal, hogy a Lánchídon átvezető felvonulást vezetett, ahol a hidat erre az alkalomra rózsaszínben világították meg. Ezt a felvonulást azóta évente megrendezik. A 78 éves diplomata korábban nagykövetként szolgált Budapesten, 2001 és 2003 között George W. Bush elnök és a republikánus kormányzat magyarországi képviseletében. Brinker diplomáciai pályafutását a Magyar Köztársasági Érdemrenddel is elismerték.

David Cornstein (J+)

Brinkerhez hasonlóan már David Cornstein is betöltötte a magyarországi nagyköveti tisztséget az első Trump-kormányzat idején, 2018-tól 2020-ig. A 86 éves diplomata szöges ellentétben állt Pressmannal: hivatali ideje alatt gyakran vette védelmébe Orbán Viktor kormányát és Magyarországot a kritikákkal szemben. Cornstein a mostani választási kampányban többször is Orbánéhoz hasonló nézeteket hangoztatott. Áprilisban például azt nyilatkozta, hogy Trump az egyetlen személy, aki véget vethet az ukrajnai háborúnak. A Newsmax 2021 októberében megjelent véleménycikkében megjegyezte, hogy Magyarország gazdasága virágzik, ugyanebben a cikkben méltatta Magyarország migrációs politikáját is.

Bryan Leib ( J+ )

Bryan Leib kiemelkedik a hármas listából, mivel a másik két potenciális jelölttel ellentétben ő még nem szolgált nagykövetként Budapesten. Leib korábban kongresszusi képviselőjelölt volt Floridában, jelenleg pedig az Alapjogokért Központ vezető munkatársa.



Túlélő-leszármazott, héber iskolába (is) járt, természetes hát, hogy a Zsidójogokért Központ vezető munkatársa lehet... (a fotó a facebookos borítóképe)

Az elmúlt években Leib következetesen foglalkozott Magyarországgal, a magyar kormányt ért kritikákkal, és válaszokat is adott rájuk. David Pressman éles kritikusa és aktív politikus az X-en, hozzászólásaiban gyakran támadja a nagykövet általában felháborítónak tartott kijelentéseit. Leib a választások előtt egy interjúban pontosan megjósolta Trump elsöprő győzelmét. A választások után újabb jóslatot tett, ezúttal az X-en: „A Trump-kormányzat alatt Magyarország Európa egyik erőközpontjává válik.”

Frissítés: néhány további fotó az ultracionista fideszes zsidóról

Ez csak egy kis ízelítő, tele van hasonlóval a Facebook-oldala: