Matolcsy: kissé bajban vagyunk

Matolcsy György jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank által szervezett Eurázsia Fórumon mondott beszédet. Az MNB vezetője három nagy szupertrendet lát.



Matolcsy György azzal kezdte beszédét, hogy az idők kereszteződésében élünk, százéves a Magyar Nemzeti Bank, újból fiatalosan, dinamikusan néznek előre a következő száz évre ezzel a konferenciával is. A jegybankelnök azt gondolja, azért is fontos ez a pillanat, mert Magyarország adja az unió soros elnökségét, így különleges pillanatban vagyunk.

Matolcsy György szerint új jin-jang képlet jellemzi a XXI. századot, egy kettősség: a korlátlan erőforrások világa felé hajózunk, ismeretlen vagy ismerős, de megerősödött kockázatokkal nézünk szembe.

Megítélése alapján a három nagy szupertrend határozza meg a következő huszonöt évet:

A geopolitika mindent meghatároz és befolyásol.

A klímaváltozás egyre erősödik.

A technológiai forradalom is egyre erősebb szakaszokat mutat.

A geopolitika a másik kettőt is jelentősen meghatározza, ahogy ez fordítva is igaz. Egy új G–2 világ alakul ki, nem kooperáció, hanem inkább verseny jellemzi. Matolcsy György azzal folytatta, korábban úgy volt, hogy a technológiai forradalmak egy idő után lezárultak, most mintha permanens technológiai forradalom alakulna ki, amelynek három nagy területe van:

a kvantumvilág,

a szingularitás

és a mesterséges intelligencia.

Matolcsy György a klímaváltozásról elmondta, fontos tudnunk, hogy ez is erősödő folyamat. Néhány évtized múlva talán azt mondjuk, hogy forró korszak alakult ki. A rendszerelmélet szerint egyre erősebb komplexitás alakul ki, ez egyre erősebb törvényeket, szabályokat, ciklusokat jelent.

Ha komolyan vesszük a rendszerelmélet üzenetét, miszerint a komplexitás erősödése a ciklusok erősödésével jár, akkor azt kell mondanom, hogy kissé bajban vagyunk. Kreatívnak kell lennünk, hogy jó megoldásokat találjunk – hangsúlyozta a jegybankelnök.

Matolcsy György szerint az igazi kérdés Európában, Budapesten az, hogy milyen Európa, milyen EU lehet sikeres partnere Ázsiának, „talán nem a mai”. A jegybankelnök úgy vélekedett, hogy Európa hanyatlik, túlcentralizált brüsszeli központ jött létre, a közös piac csak félig sikerült. A végén egy másfajta uniós közegben az euró szerepe is más lehet.

Matolcsy György úgy látja, el kellene szakadnunk az európai birodalom gondolatától. Fel kell adni az európai álom gondolatát, ki kell nyújtani a karunkat az összes unión kívüli európai állam felé, Európának Ázsiához és Amerikához hasonlóan az erősségeire kell játszania.

A jegybankelnök kifejtette, változtatni kell a jövőképen, a világban a legjobb helyen szereplő életminőséget, fenntartható életminőséget kell kínálni. A stratégián is változtatni kell, európai egyesült államok helyett egy lazább szerveződés szükséges.

Magyarország egy alapító tagja lehet egy új európai, közös piac típusú, lazább szerveződésnek. Magyarországon keresztül lehet megközelíteni Európa sokszínűségét. Itt lehet a kelet és a nyugat jó fúzióját kialakítani. Mi, magyarok úgy látjuk, hogy Magyarországon esély nyílik egy Európa és Ázsia közötti pénzügyi hub megnyitására – prognosztizálta a jegybankelnök.

