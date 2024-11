Anyaország :: 2024. november 24. 13:36 ::

Balos kultúrfészket látogatott meg a Betyársereg Debrecenben

Jópár olyan közösségi központ üzemel hazánkban, mely egyértelműen a szélsőbaloldal gyülekezőhelye. A hazafias szervezetek természetesen rajta tartják a szemüket ezeken a kommunista keltetőkön. Elég csak a pécsi Szabadkikötő és a betyárok esetére gondolni, de felidézhetjük a győri Beton történetét is, mely a Betyársereg látogatása után 5 nappal bezárt. Most Debrecen következett a sorban – olvashatjuk a szervezet honlapján.

A cívis városban már jó ideje működik Soros-pénzből a Malter nevű kultúrközpont. A hagyományosan jobboldali településen nem tudott gyökeret ereszteni a szélsőbalos felforgató ideológia, ezért nagyon kellett a külföldi karvalytőke támogatása, hogy legalább fenn tudjon maradni a hely. Jellemző, hogy nyolc egyesület és szervezet van bejelentve ugyanarra a címre. A Maltert korábban nem kisebb személyiség látogatta meg, mint David Pressman, a zsidó származású homoszexuális amerikai nagykövet. Egy jobboldali vlogger videón mutatta be az esetet, egészen szürreális a lepukkant balos épület előtt parkoló hatalmas luxusautó látványa.

A Betyársereg néhány tagja is tiszteletét tette nemrég a Malterben. A látogatás során beszéltek a tulajdonossal, aki a pedofilok barátait is a sorai között tudható hírhedt szélsőbaloldali Szikra mozgalom tagja. A hangsúlyosan baráti beszélgetés során közösen megegyeztek abban, hogy lehet szocializmusosat játszani tízfős gittegyletekben, de a szélsőséges kommunista eszmék, hátulról támadó antifa verőemberek esetére Debrecenben is zéró tolerancia van. Az üzenet érthetően átment, Magyarország területén mindenhol érvényes a jelszó: ne bántsd a magyart, mert pórul jársz.