Még mindig nem tudta összegyűjteni az ajánlásokat a DK, csak a Fidesz és a Mi Hazánk

A választási iroda mai zárásáig sem tudta leadni újabb jelölt a szükséges ajánlásokat Dombóvár és környékének időközi országgyűlési választására, így egyelőre csak a Fidesznek és a Mi Hazánknak van hivatalos képviselőjelöltje.

Bár az ajánlásgyűjtést a már nyilvántartásba vett jelöltek is folytathatják, és folytatni is szokták kampánytevékenységként, fontos presztízskérdés (s a társadalmi támogatást is jól mutatja), hogy mikor tudja leadni egy párt a szükséges 500 érvényes ajánlást. A Mi Hazánknak szombat délelőtt három óra alatt összegyűlt, és még aznap le tudta adni a Fidesz jelöltje is.