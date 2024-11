Anyaország :: 2024. november 29. 16:33 ::

Székesfehérváron fészkelné be magát az Antifa

A szélsőbaloldali Szikra Mozgalom rövid idő alatt már a második rendezvényét tartja a vármegyeszékhelyen. Úgy tűnik, Székesfehérvár lehet az antifák új központja erőszakos ideológiájuk terjesztésére, írja a Magyar Jelen.

A Facebookon közzétett esemény szerint ma este hat órakor a Ribillió kávézó és söröző ad helyet a szélsőbaloldali mozgalomnak, nem először az elmúlt hetekben. Az első rendezvényüket október 16-án szervezte ide a Szikra Mozgalom és Rutz Tamás , aki ráadásul debreceni politikus, korábban az LMP Országos Politika Tanácsának elnökségi tagja volt, a pártot idén nyáron hagyta el. A mostani eseményt „Miért gond a Black Friday?” címen hirdették meg. A témával talán még egyet is lehetne érteni, ám tudjuk, hogy a szélsőbaloldal kapitalizmusellenessége kimerül demagóg jelszavak puffogtatásában, hogy aztán a legnagyobb, legkizsigerelőbb és legkárosabb világmárkák támogatását élvezve végezhessék ember- és társadalomellenes tevékenységüket.

A rombolás és a felforgatás a céljuk mindenhol

Székesfehérvár alapvetően egy jobboldali, konzervatív település. A magyarság történelmében kiemelkedő szerepe van a városnak, melynek polgármestere, Cser-Palkovics András még a Fidesztől is jobbra áll bizonyos kérdésekben. Nem lehet véletlen tehát, hogy a szélsőbaloldali mozgalom éppen ebben a városban érzi szükségét a nagyobb aktivitás kifejtésének a fővárosi romkocsmák hálózatából kitörve. Ha pedig kitörés, akkor ne feledjük, hogy a Szikra legalább egy aktivistája került gyanúba hivatalosan is a 2023. februári, budapesti támadások után.

Azonban sokan feltételezik, hogy több „magyar” antifa is segíthetett az erőszakos terrorakciók elkövetésében külföldi elvtársaiknak.

Sötét jövőképet rajzolhat a székesfehérvári égboltra az a tény is, hogy az utóbbi hetekben Brüsszelben több olyan rendezvényt is megpróbált megtámadni az antifa, melyek Magyarországhoz köthetők. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Szikrán keresztül az egész magyar szélsőbaloldal belekeveredett a jelenleg is zajló „pedofilbotrányba.”

Gyermekpornóból finanszírozhatják az Antifát?

A Magyar Jelen YouTube-csatornáján közzétett interjúban Füssy Angéla és Ábrahám Róbert rávilágít arra, hogy a jelenleg a közvéleményt leginkább érintő gyermekprostitúciós ügyek gyújtópontja az a házkutatás volt, mely nyomán a Szikra aktivistája, Dobos Krisztina és élettársa lakásán tízezres nagyságrendben találtak gyermekpornográfiát tartalmazó felvételeket külső adathordozókra mentve. Ábrahám szerint ez már nem az a mennyiség és mód, ami „saját szükségletet elégíthet ki”, hanem kereskedelmi méretekről lehet beszélni. Az ügy kirobbanása után a rendőrség azt is elképzelhetőnek tartotta , hogy több gyermekpornográf tartalmat konkrétan a Szikra aktivistájának a lakásában forgathattak.

Ábrahám szerint ezekkel a felvételekkel kereskedhettek, a pénzből pedig akár a nemzetközi, akár a hazai antifasiszta mozgalmak, szervezetek is részesülhettek. A rendőrség az érintett Egyed András számára egy egyszerű idézést küldött kihallgatásra, ám a korábban Innsbruckban egy antifa kávézóban dolgozó Egyed a kihallgatás előtt öngyilkosságot követett el, legalábbis a hivatalos verzió szerint. A nyomozást így egyszerűen lezárták, Dobos Krisztina érintettségét pedig azért nem tartotta szükségesnek a hatóság, mert a nő a rendőrök szerint meglepődött , amikor megtudta, mit tartalmaznak a külső adathordozók, amelyeken élettársa tárolta a bestiális felvételeket.

Pressman néma maradt

Most pedig Székesfehérváron lesznek egyre aktívabbak – az amerikai nagykövet a fenti témákban persze mélyen hallgat. Csak akkor szólal meg , amikor nacionalista szervezetek látogatnak meg olyan vendéglátóhelyeket és központokat, melyekben a fentiekhez hasonló tevékenységet végző szervezetek működnek. A leköszönő amerikai nagykövet bejegyzésével kapcsolatban többen is megszólaltak, élesen kritizálva a diplomata magyarországi tevékenységét. Valahol persze érthető a némaság, hiszen Pressman többször is kiállt azon körök és személyek mellett, melyek idehaza az LMBTQ-mozgalomhoz, a szélsőbaloldalhoz és ezzel együtt az itt taglalt ügyekhez köthetőek.

