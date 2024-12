Anyaország, Videók :: 2024. december 10. 19:22 ::

Íme Novák Előd magzatvédő dalpályázatának győztesei

Dalpályázatot hirdetett a magzati életekért A gyermek áldás címmel, egymillió forintos díjazással az egy évi képviselői jövedelme felajánlásából Novák Előd, miután soha olyan kevés gyermek nem született Magyarországon, mint tavaly, miközben az abortusz a vezető halálok, sőt már újszülöttek megölését is törvényesítené az abortuszlobbi.



40 pályamű érkezett, a zsűri nagyon nehéz helyzetben volt a szoros verseny miatt, alább az összesített eredmény, a zsűri kéri e YouTube-videók közösségi oldalakon való megosztását is, hogy a társadalmi hatásuk érvényesülhessen, magyar életeket mentve:

1. helyezett: PannonVox: Áldás vagyok

A dal mp3-ban itt

A PannonVox egy budapesti székhelyű, nemzeti elköteleződésű keresztény zenekar. Dallamos rock műfajú számaikban jelen vannak a nemzeti témák éppúgy, mint keresztény hitvallásuk. A mostani dalban a pályázati kiírásnak és a lelkiismeretüknek megfelelően a gyermekvállalás boldogságát, a szülővé válás Istentől eredő csodáját zenésítik meg, örömteli, pozitív üzenet formájában, külön kitérve a szívhang felemelő jelenségére.

2. helyezett: Hungarica és Varga Miklós/Kalapács József/Kalapács-Ódor Cintia/Egedy Piroska: Adjunk esélyt!



A dal mp3-ban itt

- Sziva Balázs a Hungarica frontembere. A Hungarica és a Romer élén több mint három évtizede a nemzeti rock vezéralakja.

- Varga Miklós Máté Péter- és Emerton díjas énekes, aki a P.Box együttesben tűnt fel. 1983-ban az István, a király rockopera címszerepét énekelte. Azóta egyaránt megfordul rockzenei és színházi szerepekben is. A nevéhez fűződik az Európa című sláger.

- Kalapács József a magyar heavy metal műfaj legismertebb énekese, a Pokolgép és az Omen együttesek egykori frontembere, 1996-ban szólópályára lépett és a zenekari mellett számos rockoperában és musicalben is szerepet kapott. Külön érdekesség, hogy ebben a dalban lányával, Kalapács-Ódor Cintia énekesnővel énekelnek együtt.

- A dal zeneszerzői Mentes Norbert, a Moby Dick és a Hungarica együttesek alapító tagja, valamint Madarász Gábor, aki olyan szólóprodukciók kísérő gitárosa volt, mint Kovács Ákos vagy Rúzsa Magdi. A dal gitártémája egy erdélyi, mezőségi magyar népzenei motívumra épül.

- A dal szövegírója Pusztai Zoltán költő, aki a nyolcvanas évek második felétől kezdve olyan, a saját stílusában meghatározó csapatokkal dolgozott együtt, mint az Aurora, a Moby Dick és a Hungarica.

- Egedy Piroska csellóművész pályafutása során olyan világsztárokat kísért a színpadon, mint Jennifer Lopez, Jon Lord, a Deep Purple rocklegenda billentyűse, Shakira vagy Andrea Bocelli.

3. helyezett: Hetero Sapiens - Daczi Barnabás: Első szívdobbanás

A dal mp3-ban itt

A pikáns nevű Hetero Sapiens együttes egy nemzeti-keresztény zenekar, mely számos olyan saját szerzésű dalt játszik koncertjein, melyek az apaság, a hagyományos férfiszerep, az ősi értékek, a házasság szentsége, illetve általában a nemzeti és keresztény értékek témáit fogalmazzák meg. A nyugat-európai értékrend zátonyra futásáról írt monumentális lélegzetvételű dalukhoz, a Concordiához videoklipet is forgattak.

Mesterséges intelligencia által alkotott dalokat nem díjaztak



Több pályázat érkezett, melyek dalszövege emberi alkotás, viszont a zene (beleértve az énekhangot) a mesterséges intelligencia alkotása (mely csak néhány emberi kattintást igényel). A zsűri úgy döntött, hogy az életvédő pályázat kapcsán nem értékeli a mesterséges intelligencia segítségével készített dalokat, még ha több nívós dalszövegről és élethű énekről van is szó, mint pl. Pesti Tamás alábbi pályaműve:

A zsűri tagjai a Magyar Életért díj kitüntetettjei voltak:

- a Fölszállott a páva 2015-ös gyerekkiadásának győztesei, a Haraszti ikrek tízgyerekes szülei, Haraszti Gáborné és férje,

- dr. Téglásy Imre abortusztúlélő, hétgyermekes életvédő, az Anya-Ország Alapítvány alapítója és felesége,

- a hazát a déli határon az ásotthalmi mezőőrség tagjaként fáradhatatlanul védő, nyolcgyermekes Nagy Sándor és felesége,

- az ötgyermekes dr. Csókay András nemzetközi elismertségű idegsebész és felesége.

Az első helyezett 500, a második 300, a harmadik 200 ezer forint pénzdíjazásban részesül. Köszönjük a pályázaton való részvételt mindenkinek! Januárban kedvcsináló kismama-szépségversenyt is hirdetek a nagycsaládos fényképpályázathoz hasonlóan. A gyermek áldás! Köszönjük a megosztásokat! – zárta az eredményhirdetését X-oldalán Novák Előd, aki az ezredfordulón az Ifjú Magyarok Egyesülete elnökeként adta ki a 15 ezer példánnyal aranylemezzé vált Aktualizált revíziós dalok c. nonprofit albumot, melytől az akkor is fideszes többségű Országgyűlés elhatárolódott.

A zsűri nevében

A gyermek áldás címmel nemrég életvédő dalpályázatott hirdetett meg Novák Előd országgyűlési képviselő úr. Az élet- és termékenységvédő ügyek mellett régóta elkötelezett honatyát az serkentette dalpályázat meghirdetésére, hogy a hazánkat dermesztő népesedési jégkorszak miatt tavaly minden eddiginél kevesebb gyermek születhetett meg ebben a mi valaha volt anyaországunkban. E tragikus helyzet miatti szomorúságunkat nem enyhíti, hogy világszerte a művi abortusz miatt elpusztított gyermekek száma jelent meg mint minden más betegséget megelőző, tehát vezető halálok. Meglehet, hogy jövőre már alapjaiban változik, vagyis még rosszabb lesz a helyzet, mert a magzatgyermekek dehumanizálásával (értsd: az emberiség családjából történő kitagadásával) már nem jelenhetnek meg e picurka embertársainknak az elhalálozási adatai a népirtást eltitkolni szándékozó hatalomgyakorlók statisztikai adatai között. Ez az éves halálozások 52%-át jelenti, messze megelőzve a rákot (10 millió) és a dohányzást (6,2 millió). A francia egészségügyi miniszter az efféle „fundamentalista gondolkodás” visszaszorításának igényével indokolta, hogy az abortuszhoz (értsd: a magzatgyermekek meggyilkolásához) való jogot részesítsék alkotmányos védelemben, amit később meg is tettek. A népességfogyás heródesi hidegében vacogó Magyarországon azonban (egyelőre még) lehet valós adatokat közölni és szabad lelkesen énekelni is. Lehet dicsérni a megfogant emberi, magzati életkorú életet, és szabad óriásplakátokon is hirdetni, hogy A gyermek áldás, mint ahogy azt sok ezer honfitársunk is láthatta a szintén Novák Előd által megrendelt és idén januárban és februárban megjelentetett, életfakasztó édesanyákat és édesapákat gyermekeikkel együtt ünneplő óriásplakátokon.

A magyar Ugar fölött száguldó, kígyóként sziszegő szelekkel és családellenes megnyilatkozásokkal szemben szabad és lehet énekelni a magzatgyermekek első üzenetéről, a szívnek arról a zenéjéről is, mellyel már a hat hetesnél fejlettebb kisbaba sutyorgó, susogó, dibegő-dobogó hangján muzsikát küld az őt szemmel és füllel, szívvel és lélekkel figyelő szülőnek. És hogy miként értelmezzük ezt az üzenetet? Én valahogy úgy „fordítanám” magyarra, a szívesen szólni, szívesen hallgatni és szívükkel látni is tudó honfitársaimnak, ahogy azt egykor József Attila írta: „Emeljétek föl szíveinket! Azé a szívünk, aki fölemeli!” A zeneszerzőktől és dalszerzőktől beérkezett 40 pályamunkát meghallgatva / végigolvasva úgy éreztem, hogy - bár a művészi színvonal tekintetében különböztek - ezek az alkotások a gyermekkel érkező áldás elemi csodájának közös ihletével készültek. Közben pedig már épülget egy másfajta, téglából, gerendából és cserépből formálódó csoda is. A nemző-teremtő Istennek és az Önöktől érkező támogatásoknak is köszönhetően napról napra egyre közelebb kerülünk ahhoz a jövő év eleji dátumhoz, amikor alapítványunk egy Budapest környéki településen megnyithatja a magzatgyermekeikkel együtt hajléktalanul menekülő, helyzetüket súlyosan terhesnek érző anyák első menedékházát. Bízunk benne, hogy ennek a szándékaink szerint hamarosan átadásra kerülő intézménynek a megnyitási ünnepségére meghívhatjuk Önöket is. Éljük meg, ünnepeljük majd együtt ennek a több mint három évtizedes álomnak a jövő évi megvalósulását Szabó Dezső kissé átköltött intésével: minden magyar felelős minden magzatért! Dr. Téglásy Imre

az Anya-Ország Alapítvány létrehozója