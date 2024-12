Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. december 12. 18:03 ::

Vádat emeltek az LMBTQP-érzékenyítés megzavarása miatt, közleményt adtak ki a hazafiak

Hazafiak egy csoportja 2019 nyarán zavarta meg a Pride hónap keretében tartott érzékenyítést, melyen a tanárokat képezték ki arra, hogy miként vigyék be a buzipropagandát az iskolákba. Most vádat emeltek Barcsa-Turner Gábor (HVIM), Budaházy György és Walter Pál Péter ellen. Alább az ő közleményük olvasható – írja a Szent Korona Rádió.

Öt év után is vegzálja a normalitáspárti hazafiakat a fővárosi ügyészség – vádemelés, mert becsöngettek egy nyilvános Pride rendezvényre

Budaházy György, Barcsa-Turner Gábor és Walter Pál Péter ellen emelt 5 év után (!) vádat az ügyészség, amiért más hazafiakkal együtt egy nyilvánosan meghirdetett, LMBTQP+ rendezvényre szerettek volna bejutni, ahol az iskolai LMBTQP érzékenyítés volt a téma.

Talán sokan emlékeznek rá, hogy amikor 2022 márciusában Ignácz György bíró „terrorizmus” címén igazságtalanul elítélte és letartóztatta Budaházy Györgyöt és társait, akkor – vélhetően csak azért, hogy a másodfok nehogy kiengedje a börtönből – Budaházyt még meggyanúsították egy 2019-es nyilvánosnak meghirdetett Pride rendezvényen való megjelenése miatt. Hogy meglegyen a „csoportosság”, a helyszínen akkor szintén ott lévő Barcsa-Turner Gábor és Walter Pál is gyanúsított lett.

A Pride rendezvény témája az iskolákban, gyermekeknek tartandó foglalkozások voltak a deviáns fajtalankodás népszerűsítésére. A rendezvényre tanárokat is vártak, akiket kiképeztek volna a gender-propaganda intézményes terjesztésére.

Budaházy az égvilágon semmit nem csinált azon túl, hogy részt vett egy molinó kifeszítésében és nyilatkozott az ott megjelent sajtónak. Barcsa-Turner Gábor az ajtót elálló személlyel vitatkozott és csengetni merészelt, kopogott az ajtón, miközben Walter Pál is hasonlóan „súlyos magatartást” folytatott.

A nyomozás a Háttér Társaság feljelentésére indult, amit elsőre maga a rendőrség és az alsóbb szintű ügyészség bűncselekmény hiányában megszüntetett, de Dénesné dr. Csernák Erzsébet csoportvezető ügyész a Fővárosi Főügyészségnél mindenáron fenn akarta ezt tartani, ezért újraindíttatta. A 2019-es valódi gyermek- és családvédő kiállás ezen ügyészség szerint megvalósítja a „közösség tagja elleni erőszakot, csoportosan elkövetve”, pusztán azért, mert mi hazafiak megjelentünk.

Több mint két év telt el a gyanúsítások óta, mialatt a rendőrség úgy folytatta a nyomozást, hogy tulajdonképpen nem tett semmit, ami szintén jól mutatja az ügy teljesen koholt jellegét, mint ahogy az is, hogy „sajtónak való nyilatkozással”, „ajtón kopogással”, „virágláda húzogatásával” akarják megalapozni a bűnösséget ellenünk.

És lám, milyen levél érkezéséről tájékoztatott az ügyvédünk Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője nemrégiben?

Hát, hogy vádemeléssel bíróságra került az ügy. Így 5 év(!) után, elképesztő! Ráadásul a rendőrséggel pofátlan módon még tovább nyomoztatnak, hogy a három vádlott mellé még egy negyedik embert is odacitáljanak.

Kísértetiesen hasonlít ezen eljárás is más, a Háttér Társaság által indított ügyekhez, ahol nyomozói és alsóbb szintű ügyészségi megszüntetések ellenére is lefolytatják az eljárást felsőbb utasításra a tradicionális értékeket védőkkel szemben. Egyértelmű, hogy a joggal visszaélve, azt bunkósbotként használja a külföldről finanszírozott, azonban a magyarországi deep state-be ezer szállal beépült ügynökszervezet.

Mérhetetlenül felháborítónak tartjuk az egész eljárást, és hogy miközben a kormányoldali médiából – nagyon helyesen –, folyamatosan ömlenek a LMBTQP veszélyességét harsogó szólamok, sőt, törvények is születtek ellene, aközben Polt Péter ügyészségén egyesek, minket, hazafiakat – akik már évtizedek óta hangoztatjuk ezt – mondvacsinált eljárásokkal gyötörve üldöznek még mindig. Sőt, egyes bíróságok szerint már a „P” betűnek az „LMBTQ” után való biggyesztése is gyűlöletre uszítás, mert „egyenlőséget tesz” a pedofilok és az egyéb deviánsok közé. Miközben napjainkban sorra buknak meg a különböző buzipedofil celebek.

Eközben persze sem az évente visszatérő gyermekek lelki világát is veszélyeztető Pride szervezése kapcsán, sem más LMBTQP-tevékenység miatt senki ellen semmit nem lépnek, azokat gyakorlatilag hagyják szabadon garázdálkodni és provokálni a többségi társadalmat, akár iskolai közegben is működve, ami ellen a jelen ügyben meggyanúsítottaknak kell fellépniük. Vélhetően a lobbi bosszúja ez az eljárás is.

Mi hazafiak maradunk a normalitás pártján, megküzdünk az igazunkért gyermekeink védelmében a deviánsakat mosdató Háttér Társasággal, mert számunkra fontos a jövő nemzedék sorsa!