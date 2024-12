Anyaország :: 2024. december 21. 14:13 ::

Micsoda meglepetés: 15 százalékos Fidesz-előnyt mért a Magyar Társadalomkutató

Tévúton jár, aki bármilyen komoly következtetést levon a közvélemény-kutatók felméréseiből, főleg, hogy a fideszes cégek a Fidesz győzelmét, míg a baloldaliak a Tisza győzelmét "jósolják", míg a Mi Hazánk Mozgalmat szándékosan alulmérik. Ezúttal a Magyar Társadalomkutató kormányközeli közvélemény-kutató okosságait olvashatjuk így karácsony előtt.

Az aktív szavazó pártválasztók bázisán jelentősen nőtt a Fidesz-KDNP előnye (már 15 százalék) a TISZA Párttal szemben – derül ki a Magyar Társadalomkutató legfrissebb felméréséből. A cég szerint a kutatásból az is kiderül, hogy a változás mögött a Fidesz szavazók növekvő politikai aktivitása áll (mi más... a szerk.).

Magyarország sikeres EU soros elnöksége, Donald Trump magabiztos győzelme az amerikai elnökválasztáson és Magyar Péter újabb ellentmondásos ügyei állhatnak többek között annak hátterében, hogy a kormánypártok 4 hét leforgása alatt is jelentősen növelni tudták támogatottságukat az aktív szavazó pártválasztók között. Míg a 18. életévét már betöltött lakosságot reprezentáló mintán továbbra is 12 százalékos a Fidesz előnye, addig a biztos szavazó pártválasztók bázisan csaknem megduplázódott a Fidesz-KDNP és a TISZA párt közötti különbség (+8 százalék), ami immár 15 százalékot tesz ki. Az egy hónappal ezelőtti kutatáshoz képest jóval magasabb arányban jelzik biztosra választási részvételüket a Fidesz szavazói, ami arra utal, hogy az elmúlt 4 hét kül- és belpolitikai eseményei aktivizálták őket. A választásokra hagyományosan jól mozgósító kormánypártok tehát már másfél évvel a választások előtt is meg tudták mutatni, hogy vannak még tartalékaik – közli cseppet sem elfogultan az intézet.

Az aktív szavazó pártválasztók válaszai alapján négy párt érné el az 5 százalékos bejutási küszöböt listás szavazáson, ugyanis egy aktuális választást a Fidesz-KDNP magabiztosan nyerne meg (49 százalék), a parlamentbe pedig a TISZA Párt (34 százalék), a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (5 százalék) jutna még be, a Demokratikus Koalíció (4 százalék) viszont elmaradna a bejutási küszöbtől.