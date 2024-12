Karácsonyhoz közeledve ajánlom a kedves olvasók figyelmébe Agyagfalvi Hegyi István Csendőrkarácsony című versét.

Végezetül gondolatébresztőnek álljon itt egy részlet a Mi karácsonyunk című írásból, amely a Csendőrségi Lapokban jelent meg 1943. december 22-én:

De akárhol is érjen a karácsony, a számadás nem maradhat el a szeretet ünnepén, mert akinek dicsőségére megszólalnak a karácsonyi harangok, nem egy este tartamára hirdette a szeretetet és szolgálást. Semmit sem ad az, aki csak ezen az egyetlen egy napon ad. Az év minden napjának minden órájában meg kell hozni az áldozatot, segíteni a testvért, a magyart, a jószándékú embert, nevelni, javítani a gyengét, gyomlálni a bűnt, felemelni az elesettet, bátorítani a kishitűt és hívővé tenni a hitetlent. Mert így kell szolgálni az embert, a hazát, így kell erősíteni a magyart abban a hivatásban, melyet a kereszt védelmében ezután is és örökre be kell töltenie. Csak addig élhetünk, mig erre az áldozatra mindig készen állunk. El kell készülve lennünk most is arra, hogy kényelmünk, biztonságunk és életünk feláldozásával beálljunk a kereszt és vele a jövőnk szolgálatába. Tíz évszázadon át a megállások mindig csak szünetet jelentettek ebben a szolgálásban és nem sorsfordulatot. Most sem jelenthet mást, mert a sorsunkat nem vállalhatja senki és mi sem más sorsát. Ehhez a sorshoz adjon újabb erőt ez a karácsony is a kereszthordozás népének, a magyarnak!