Anyaország :: 2024. december 27. 14:41 ::

Kerti vécébe esett kutya miatt is riasztották a tűzoltókat karácsonykor

Karácsony három napja alatt 632-szer riasztották a tűzoltókat, egy idős nő lakástűz, egy három hónapos csecsemő pedig szén-monoxid-mérgezés miatt vesztette életét - közölte Mukics Dániel, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Az alezredes beszámolója szerint 489 esetben műszaki mentést végeztek a tűzoltók, 143 tűzesetnél avatkoztak be, 84 lakóépületben keletkezett tűz. Az ünnep idején 12 lakóépület vált tűz miatt lakhatatlanná, 33 embernek kellett elhagynia az otthonát.

Két eset végződött tragédiával, Püspökladányban egy idős nő vesztette tűzben életét, Budapesten pedig egy három hónapos csecsemő halt meg szén-monoxid-mérgezésben.

Karácsony másnapján országszerte 124 alkalommal volt szükség a tűzoltókra, 76 esetben műszaki mentést végeztek, 48 esetben tűznél avatkoztak be, 27 lakóépületben csaptak fel a lángok. Nyúlon egy száz négyzetméteres családi ház teljes terjedelmében égett, egy gázpalack felrobbant, három másikat a tűzoltók hoztak ki. A ház lakhatatlanná vált, négy ember rokonoknál talált menedéket.

Budapesten a VI. kerületben egy négyszintes társasház szuterénjében egy masszázsszalon gyulladt ki 15 négyzetméteren, a beavatkozás idejére 25 ember hagyta el az épületet. Szolnokon elektromos hiba miatt egy 150 négyzetméteres családi ház teteje és melléképülete égett, az épületben két gázpalack is felrobbant, a ház lakhatatlanná vált. Bátaszéken egy családi házban a kéményben lerakódott korom égett, a ház fűthetetlenné vált, két ember rokonokhoz költözött. Mohácson egy ikerház egyik fürdőszobája égett tíz négyzetméteren a bojler miatt, a lakás lakhatatlanná vált, öt embert rokonoknál helyeztek el - részletezte a szóvivő.

Adventi koszorú okozott kisebb tüzet Budapest XVII. és XIX. kerületében is. A XI. kerületben egy társasházi lakásban egy sütőben felejtett kacsa miatt volt kisebb tűz. Négy esetben szén-monoxid miatt hívták a tűzoltókat. Pécsett két helyen is, illetve Dévaványán életet mentett a szén-monoxid-érzékelő. Budapest XVII. kerületében három ember szenvedett szén-monoxid-mérgezést.

Mukics Dániel arról is tájékoztatta az MTI-t, hogy karácsonykor több közlekedési balesethez is riasztották a tűzoltókat, Őrbottyánban elgázolt egy embert a vonat. Budapest IX. kerületében villamos és személyautó ütközött. Felborult egy személyautó Békásmegyeren, a sofőrt a tűzoltók szabadították ki a kocsiból. Marcalinál három személyautó ütközött. Két állatot is menteni kellett karácsony másnapján: Szigetcsépen egy macska felmászott egy fára, a rajta lévő póráznál fogva fennakadt, Oroszlányban kerti vécébe esett egy 6 hónapos kutya.

Az alezredes felhívta a figyelmet arra, hogy a karácsony ugyan eltelt, azonban az adventi koszorúk, karácsonyfák, díszkivilágítások még napokig, helyenként hetekig ékesítik az otthonokat. A fenyőfák, koszorúk a fűtött lakásokban mostanra kiszáradtak, a legkisebb hőforrástól is könnyen meggyulladhatnak.