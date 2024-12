Anyaország, Antimagyarizmus :: 2024. december 31. 15:20 ::

Átverés: Kínából rendelt késeket adnak el tízszeres áron, saját kezűleg kovácsolt magyar késekként feltüntetve

Idén karácsonykor is tapasztalható volt az a jelenség, hogy Kínából pár ezer forintért rendelt termékekkel elárasztják a magyar piacot, saját készítésű, kézműves tárgyként adják el, ezzel a hazai termékek versenyképességét lerontva. Az Alföldi Kések is ezzel veri át a vásárlóit, sőt, magyar vállalkozás támogatásáról és 100% magyar termék vásárlásáról ír. 500-2000 Ft-os kések vannak akár 70 ezer forintokért árusítva. Az illetőnek nem ez az első megmozdulása, illetve nem ő az egyetlen, akinek az az “üzleti modellje”, hogy Kínából rendeli az olcsó cuccot, majd eladja azt borsos áron, egy jó marketinggel, írja oldalán a Szent Korona Rádió.

Az Alföldi Kések weboldal pofátlanul “100%-ban magyar” vállalkozásnak állítja be magát, a weboldalon szereplő mottó: “Magyar Szív, Magyar Lélek, Magyar Vállalkozás”. Ezzel a marketing szöveggel téveszti meg a vásárlókat, akik magyar terméket szeretnének vásárolni. Egy “szívszorító” történettel próbálnak meg hatni a potenciális vevőkre, miszerint az oldal mögött álló személy korán távozott édesapja munkáját folytatja, és az ő emlékére hozta létre a webshopot. A weboldal mögött álló fiatal “vállalkozó” az Általános Szerződési Feltételek szerint egy bizonyos Wagner Martin, valóban magyar, de nem kovács, hanem marketinges. A késeket nem ő kovácsolja, hanem nagy tételben olcsón rendeli Kínából. Ráadásul azt állítja, hogy célja a magyar kovács közösség fenntartása. Ezzel a tevékenységgel éppen az ellenkezőjét éri el. De eleve fizikailag is képtelen kovácsolni, hiszen egy panelház negyedik emeletén lakik.

Martinunk létrehozott egy látványos webshopot, amin 5 különböző kést és kovácsszerszámokat lehet vásárolni – utóbbiak persze, már elfogytak (ha voltak egyáltalán, és nemcsak legitimációs céllal kerültek feltöltésre). Az egyes késekhez új termékfotókat töltött fel, magyar fantázianevekkel látta el, és jól hangzó szövegekkel reklámozza őket, elárasztja velük az internetet. Ezeket a késeket Aliexpressről, Alibabáról, és más kínai oldalakról nagy tételben 1-3 ezer forintért rendeli, és tízszeres vagy még magasabb áron adja el, arra hivatkozva, hogy ő saját kezével kovácsolta ezeket.

Ez a jelenség nem egyedi, már korábban például a Mátra Műhely nevű, már nem létező weboldal csinálta ugyanezt. Míg korábban csak kétszeres-háromszoros árazás volt jellemző, az “Alföldi Kések” fantázianévvel már mohóbb lett, és 10-25 ezer Ft-ért árulja a késeket, de van már 70 ezer forintos példány is, ez az ár már kezd nagyságrendben közelíteni egy valóban kézzel kovácsolt penge árához.

Mennyit ér egy tömeggyártott és egy kovácsolt kés?

A Kínából rendelt kések nagy acéllapból lézertechnikával kivágva készülnek, és a maguk nemében 2-3 ezer forintot érnek. Egy valóban kézzel készült és valóban egyedileg készített kés ára jelenleg 40-80 ezer forint, ha tényleg kovácsolni kell, nem csak kivágni egy lapból. Az Alföldi Kések oldal azt az illúziót kelti vevőiben, hogy valódi, kézzel kovácsolt kést vásárolhatnak a piaci árhoz képest jóval olcsóbban, de eközben a szélhámos vállalkozó meggazdagszik a valódi értékéhez képest tízszeresen túlárazott kések viszonteladásából. A jelenség sajnos nem egyedi, de azért foglalkozunk ennyire részletesen az üggyel, hogy felhívjuk mindenki figyelmét az átverésekre, és ez az eset jól illusztrálja a “kínai gagyizást”, írja a lap.

Persze, sok késkészítő megveszi a damaszt lapot, és abból kivágva készíti el a kést, de az is egyedinek számít, mert ő találja ki a formát és dolgozik vele, nem tömeggyártásról beszélünk – bár az a kés sem látott kovácstüzet, de szép munkákat lehet alkotni ezzel a módszerrel is. Ha pedig olyan kovácsmesterről beszélünk, aki a damasztolást is maga végzi el, akkor ott a belefektetett munka alapján valóban indokolt az akár 100 ezer forintos ár is egy 12-15 cm-es konyhakés esetén, ha az tényleg professzionális minden tekintetben, van hozzá szintén hazai bőrművesnek a tokja, illetve különleges a markolata stb.

Az Alföldi Kések egyetlen “hozzáadott értéke”, hogy saját logóval látják el a késtokokat, és logós díszdobozban küldik ki. Ezen kívül nem tesznek hozzá semmit, csak jelentős összeget fektetnek közösségi médiás hirdetésekbe. De hát hol is tudna kovácsolni az illető? Mert a vállalkozás címén, egy székesfehérvári lakótelep 4. emeletén biztosan nem. Az átverés károsultjai összefogtak, és együttes jogi lépéseket fontolgatnak éppen. Reméljük, sikeresen fellépnek a csalóval szemben.

Mi a valódi probléma?

Fontos leszögezni, hogy természetesen nem a kereskedelemmel van probléma: vannak, akik találnak egy jó forrást, behozzák az országba, drágábban adják. Erről szól a kereskedelem. Az viszont üzletrontás, hogy ezt előadják saját kézi kovácsolásként és családi tradícióként, egyedi késkészítésként. Tönkreteszi a magyar késkovácsokat, késkészítőket, hiszen ki fog tőlük ezután valóban kézzel készült és valóban egyedileg készített kést vásárolni 40-80 ezer forintokért?

A pofátlanság netovábbja, hogy a csaló Alföldi Kések Facebook-oldalán egy jótékonysági licitet hirdetett meg egy “egyedi” bicskára, és a befolyt összeget majd állítólag egy gyermekotthonnak vagy gyermekkórháznak fogják adományozni. Bicskanyitogató – mondhatnánk stílszerűen. Ahogy az is, hogy a közösségi oldalakon a magyarok nemzeti érzületére hatva próbálja a forgalmát növelni.

Nem Wagner Martin az egyetlen csaló, aki ezt a tevékenységet űzi. A Dacobi.hu kolozsvári bejegyzésű cég például majdnem összes aliexpress-es kést elhozza nekünk. De legalább nem akar többnek látszani, csak egy webshop 2-3-szoros árazásokkal. Nem állítják be kézműves termékként a késeket, nem tüntetik fel, hogy “családi tradíció” alapján kovácsolnának.

Az öntudatos és figyelmes vásárlás alapjai

Fontos, hogy mindig alaposan tájékozódjunk, mielőtt vásárolnánk! Ne dőljünk be a jó marketingnek, hanem próbáljuk a valóságot meglátni. Ha az illető vállalkozás honlapján és Facebook-oldalán csak ilyen “stúdiófotók” vannak (stockphoto), de nincsenek valódi videók a munka fázisairól, és eleve nem egy több évre visszamenőleg dokumentált tevékenységről van szó, akkor vélhetően átverésről van szó. A késkészítők és késkovácsok esetén még egyszerűbb a helyzet: eleve nem fantázianeveken üzletelnek, hanem a saját nevüket beleütik (nem maratják) a pengébe, illetve elérhetők telefonon, kérésre küldenek - ha nem volna eleve -, fotót a műhelyről és a munkafázisokról.

Egy valódi alkotó bemutatja mindig az alkotás fázisait is, hiszen ettől kézműves a termék. Fontos aranyszabály még, hogy ami kézműves, az mindig egyedi, akár kovácsolt, akár faragott, akár keramikus termékről van szó: egyedi és megismételhetetlen. Ettől művészet valami, ettől egyedi. Nincsen olyan, hogy ugyanolyan késből gyárt egy kovács 100 darabot. Ha sablon alapján is dolgozik, akkor is lesznek rajta apró eltérések, lesznek “frissülések”, mert például elfogy ugyanaz a markolat-alapanyag, vagy az a színű szegecs stb. Egy valódi alkotó és művész pedig a valódi arcát adja az alkotásaihoz…