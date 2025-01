Anyaország :: 2025. január 9. 17:35 ::

Erős, olykor viharos széllel érkezik a lehűlés a hétvégére

Lehűlés érkezik a hétvégére: napközben a csúcshőmérséklet kevéssel fagypont fölött alakul majd, hajnalban pedig akár mínusz 8 Celsius-fok is lehet. Pénteken még lehet csapadék, majd napos időre van kilátás, de a szél nagy területen lesz erős, helyenként viharos - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.

Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Északnyugati irányból egyre nagyobb területen szűnik meg a vegyes csapadék, délután már csak az északkeleti tájakon, ott is kevés helyen lehet havas eső, havazás. Az északnyugati szelet sok helyen erős, helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 6 fok között alakul, de északkeleten, a keleti határ közelében reggel állhat be a maximum, ott 7-8 fok is lehet.

Szombat reggelre a szélvédett délnyugati tájakon köd képződhet. Napközben eleinte gomolyfelhős, napos időre van kilátás, majd észak felől vastagabb felhőtömbök sodródnak az ország fölé, néhol előfordulhat hózápor. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, erős. Hajnalban mínusz 8 és mínusz 1, kora délután 2 és 6 fok között valószínű a hőmérséklet.

Vasárnap főként a Dunántúlon, illetve északkeleten lehet számítani erősebben felhős tájakra, másutt akár több órára is kisüthet a nap. Hózápor néhol nem zárható ki. Az északi, északnyugati szelet a nyugati országrészben többfelé kísérhetik erős, helyenként viharos lökések. Hajnalban mínusz 8 és mínusz 1 fok között, kora délután 0 és plusz 5 fok között lesz a hőmérséklet.