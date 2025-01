Anyaország :: 2025. január 11. 15:44 ::

Mind a négy műtüdő foglalt a Heim Pálban, de kettő várhatóan hamar felszabadul

A négy műtüdővel kezelt beteg gyermek közül kettőt jó eséllyel hamarosan biztonságosan levehetnek a készülékről a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben – nyilatkozta az intézet főigazgató főorvosa szombaton az MTI-nek. Nagy Anikó nyugalomra intette a szülőket, mert a légúti megbetegedések a szokásos módon zajlanak az országban.

A főigazgató elmondta, a két gyermek közül az egyik, akit több mint tíz napot kezeltek műtüdő segítségével, "már a levétel határán áll" és bíznak abban, hogy rövid időn belül már nem kell neki a kezelés. Hozzátette, úgy látják, hogy a többi műtüdővel lélegeztetett gyermeknek még valamivel hosszabb időt kell eltölteniük, de minden kicsi esetében nagyon bizakodnak a gyógyulásban.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ECMO Központjában kezelt négy beteg gyermek mindegyike 1-2 éves, mindannyijuknál vírusos és bakteriális betegség kombinációja okozta a súlyos megbetegedést.

A főigazgató elmondta, az ECMO központ megnyitása óta szinte állandóan kezelnek egy-két beteget, az erősebb járványidőszakban azonban előfordul, hogy ennél több baba szorul műtüdős kezelésre. Kiemelte, országos központként működnek, a jelenleg kezelt négyen kívül nincs több műtüdőn kezelt beteg.

Úgy fogalmazott, a megbetegedett gyerekek nagy részénél a szokásos módon zajlanak a vírusfertőzések, azok többsége pedig, aki tüdőgyulladást kap, szépen gyógyítható a gyermekorvosok és gyermekkórházak által.

Nagy Anikó kiemelte, a szülőknek nem kell nyugtalankodniuk az eset kapcsán, mert az összes többi légúti megbetegedés a szokásos módon zajlik az országban. Aláhúzta, a műtüdővel kezelteket sem új korokozók betegítették meg, és más légúti megbetegedésekben sem találkoztak új korokozókkal.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ettől függetlenül az egy év körüli gyermekekre fontos az odafigyelés, láz esetén orvoshoz kell vinni őket. Leszögezte, a három év alattiak esetében is fontos az, hogy ha a kicsi beteg és bágyadt, akkor mindenképpen vizsgálja meg orvos.

Az orvosok, gyermekorvosok tudják, mit kell csinálni, ahogyan az országban működő kórházi gyermekosztályok is tudják, mi azaz időpont, amikor a Heim Pál-kórházba kell áthelyezni a gyermeket – mondta a főigazgató. Kiemelte, az intézmény átveszi azokat a gyermekeket is, akik még nincsenek kritikus állapotban és szívesen segítenek mindenkinek, kapacitásuk is van erre.

A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet ECMO központjában lévő négy műtüdő készülékről a főigazgató azt mondta, ez a mennyiség biztonságosan elegendő a kezelésekre, de szükség esetén más intézettekkel összefogva tudnak még további gépeket beállítani.