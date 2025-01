Anyaország :: 2025. január 15. 10:08 ::

Drogos ámokfutó okozta három vétlen ember halálát - nem az első ügye, de börtön helyett elterelésre küldték korábban

Három embert ölt meg egy kokainista sofőr, aki ellen jelenleg is folyamatban van eljárás kábítószeres bűncselekmények elkövetése miatt. Ám a hatóság eddig megkegyelmezett neki, elhitték, hogy megjavul, így büntetés helyett részt vesz egy drogfüggőségről való leszokást szolgáló elterelésen... Százhússzal ment ott, ahol csak hatvannal lehet, utolért egy autót, amit belökött az árokba, írja a Blikk.



Fotó: OKF

A rendőrség gyorstesztje szerint a kokaint egy kis marihuánával öblítette le, s ebben az állapotban száguldozott egy kölcsönbe kapott Mercedessel. Letartóztatták, még mielőtt elszökött volna a felelősségre vonás elől Dominikára. A Blikk információi szerint drogkereskedés miatt már újra a nyomában volt a rendőrség.

Az 59 éves Mohácsy Attila, a 22 éves Cs. Marcell és a 18 éves K. Bálint halálát a kokainnal belőtt 31 éves tatabányai B. Szilvió okozta pár napja, amikor a szabályosan közlekedő autójuknak eszeveszett sebességgel nekiütközött. A vétlen autóban utazó 22 éves Barnabás, Mohácsy Attila fia még kórházban van, több műtét is vár rá, a lépét is ki kellett venni. Mindezt azért, mert a rendőrség által is ismert drogos éppen versenyzett egy másik, ma még ismeretlen autóssal. A gyilkos ráadásul már mosná magát: a Blikk információi szerint azzal védekezett, hogy nem volt jól kivilágítva az előtte haladó Ford. A meteorológiai adatok szerint azonban csak az ő fejében volt köd január 10-én kora este Bicske és Tatabánya között, az 1-es úton.



Az egyik helyi iskola technikusaként dolgozott az 59 éves, kétgyermekes apa: Mohácsy Attila a baleset legidősebb áldozata (fotó: Fb)

A fiam és a a barátai kitalálták, hogy péntek este elmennek a komáromi gyógyfürdőbe kicsit relaxálni – mondta a lapnak Mohácsyné Wéber Tímea. – A férjemnek voltak ízületi problémái, kapva kapott az alkalmon, hogy a fiatalokkal megy, hátha jót tesz neki a gyógyvíz. Így indultak útnak, s pár perc múlva már három családra ült rá a bánat.

A zsámbéki baráti társaság egy sporttánccsoportból ismerte egymást, nem voltak ritkák a közös programok. A Fordjukkal szabályosan haladtak, s már beértek Tatabánya külterületére, amikor hirtelen, a semmiből, fékezés nélkül vágódott hátulról az ajtójukba egy többtonnás Mercedes. A háromszor nehezebb monstrum a kisebb autót beletolta egy árokba, a Ford a feje tetejére állt, a Mercedest egy fa állította meg. A vétlen járművet vezető férfi és az elől ülő utasa azonnal életét vesztette. A 18 éves Bálintot még élve tették be a mentőbe, de nem bírta ki az utat a Szent Borbála kórházig. Csak M. Barnabás élte túl az ütközést, s a szemtanúk mellett ő mondta el a rendőröknek, mi is történt.



Kokain, marihuána, Mercedes (fotó: OKF)

A Mercedes vezetője karcolás nélkül úszta meg az ütközést. Már a helyszínen igazolta a gyorsteszt, hogy drog volt a szervezetében, a laborvizsgálatok pedig már tényként, bizonyítékként támasztották alá a gyanút. A 31 éves B. Szilviót jól ismerték a tatabányai zsaruk a drogos ügyei miatt, de egyszer már hamis vád miatt is megtapogathatta a börtön falainak tégláit belülről. Bár elismerte, hogy egy – szerinte ismeretlen – VW Golffal versenyzett a közúton a baleset előtti pillanatokban, szerinte azért nem látta az előtte szabályosan haladó autót, mert az nem volt kellőképpen kivilágítva.



Bálint még csak 18 éves volt (fotó: Fb)

– Azt mond, amit akar, engem nem érdekel, a férjemet úgysem tudja visszahozni már semmi – folytatta a megtört özvegy. – Csak azért imádkozom, hogy legalább a fiam túlélje, s fel tudja majd dolgozni, hogy mellette halt meg az apja és két barátja. Nincs jól, ki kellett venni egy szervét, az éjjel vizet szívtak le a tüdejéből, megnyomta a biztonsági öv a mellkasát, ha nincs bekötve, már ő sem élne. Nem szeretnék találkozni azzal, aki elvett tőlem egy férjet, a gyerekeimtől egy apát, a barátainktól két gyönyörű, egészséges fiatal fiút. Nem szeretném látni, nem kell a bocsánatkérése sem.



A 22 éves Marcell vezette az autót, melyben a drogos ámokfutó miatt ő és két utasa is meghalt (fotó: Fb)

A zsámbékiak a gyász mellett vigyáznak a tragédia által sújtott családokra, attól tartva, hogy B. Szilvió családja megkeresi őket, amiért börtönbe kerül a rokonuk. Márpedig egy ideig ott lesz, hiszen drogot fogyasztott, ezért a korábbi elterelés miatt félretett ügyét is előveszik, a három ember életébe kerülő kokainos ámokfutás miatt pedig tíz évig is rácsok mögött maradhat.