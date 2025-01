Anyaország, Videók :: 2025. január 17. 09:08 ::

Orbán: kedd reggeltől egy más nap kel fel a nyugati világ fölött

Ahol tudtak, ártottak nekünk – így fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban a távozó amerikai demokrata kormány kapcsán, és szerinte ennek csak egy utolsó, kicsi története, hogy Rogán Antalt szankciós listára tették. Ez viszont szerinte soha nem látott mértékben erősítette meg Rogán Antal pozícióját a magyar politikában és a magyar kormányban.



Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

– Én ebből csak annyit tudok kiolvasni, hogy jól végzi a dolgát. Ő a nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős miniszter, az első számú őre a magyar nemzeti szuverenitásnak, és ha őt egy nagyhatalom bünteti, akkor az azt jelenti, hogy jól végzi a munkáját – mondta. A napokban hazatért David Pressman amerikai nagykövet kapcsán azt mondta: ideküldtek egy verőlegényt, akinek az lett volna a dolga, hogy Magyarországot is belepréselje abba a globalista-liberális-demokrata kánonba, amely migráció- és genderpárti és háborúval is terjeszti az igét. De Magyarország nem ilyen ország, ebből lettek a bajok. Magyarország nem akar migránsokat, nekünk van egy 1100 éves történetünk, saját küldetésünk, egy ok, amiért világon vagyunk. Így Orbán Viktor azt is mondta Pressmanről: „nem véletlen, hogy négy év alatt egyszer sem voltam hajlandó találkozni vele, ami azért eléggé példátlan, lássuk be”. Kódolható volt, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok mélypontra jutnak.

Egyébként Trump hatalomátvétele kapcsán Orbán Viktor azt is mondta: minden meg fog változni, kedd reggeltől egy más nap kel fel a nyugati világ fölött, véget ér egy keserű, nehéz, kudarcokkal tarkított négy év, a demokrata kormányzás négy esztendeje. Szerinte már annak az eleje is rosszul indult, mert csalással vették el az elnökséget Trumptól 2020-ban, pedig ha ő marad az elnök, akkor nincs ukrán-orosz háború. Arról is beszélt, a demokrata kormányzás mindig más, mint a republikánus, mert a demokraták globalisták, a világot behálózó szervezeteken keresztül kormányoznak, ennek a kormányfő szerint a magyarok által legmélyebben ismert szelete a Soros György nevével leírható hálózat, de nem ez az egyetlen a világon. – Azt gondolják a demokraták, hogy nekik kötelességük és joguk megjavítani az emberiséget, rákényszeríteni a világra azt, amit ők Washingtonban gondolnak – vélte. Ilyenkor jön a szivárványos lobogó, és hogy akkor már nem férfiakból és nőkből áll a világ, „hanem nem tudni hány lényből”, és nem haboznak háborúval érvényt szerzeni a céljaiknak.

Szerinte az amerikai demokratákat Brüsszelből is ki kell szorítani, mert ide vackolták be magukat, miután Soros György elvesztette a csatát Amerikában, mert Amerikát felszabadította Donald Trump. Szerinte a demokratákat Brüsszelből is kell szorítani, haza küldeni Amerikába, ha ezt nem tesszük meg, Brüsszel lesz az új Washington, ami ellentétes a magyar emberek érdekével. A 2025-ös év legfontosabb külpolitikai célja a Soros-birodalmat Európából visszaszorítani Amerikába. Szerinte a kiszorítást úgy lehet megcsinálni, hogy nem adnak pénzt a Soros-hálózatnak.

Orbán Viktor arról is beszélt, Magyarország a súlyához képest felülteljesített az európai elnökség időszakában. – A legfontosabb most, hogy Brüsszel alkalmazkodjon a megváltozott helyzethez, első sorban a háború és béke és a szankciók ügyében. Ideje, hogy a szankciókat kidobjuk az ablakon és egy szankciómentes kapcsolatrendszert alakítsunk ki az oroszokkal. Ez még azért odébb van, de ezen dolgoznunk kell. Most a Brüsszelből érkező jelek nem biztatóak, kijózanodásra lenne szükség, ehhez képest a ráivás fázisában vannak még, de ez majd elmúlik, megérkezik a macskajaj, és utána elkezdődik a kijózanodás, de ehhez kell még egy-két hónap.

A gazdaságról szólva úgy fogalmazott: a magyar gazdaságpolitikai tervek köszönik, jól vannak, de ezek akkor működnek, ha a háború nem eszkalálódik, nem folytatódik, ha be lehet fejezni az inflációt eredményező szankciós politikát. Ukrajna uniós tagságára rámehetnek az európai agrártársadalmak, ha a gazdasági kapcsolatok majd nem szabályozzák kellően szigorúan.

– Ami a magyar gazdaságot illeti, óvatos duhaj vagyok, ennek ellenére mondom, hogy fantasztikus évünk lesz 2025-ben. De én a gazdaságról mindig a kályhától indulok el, nem szabad, hogy úgy szaladjunk, hogy a lábunk se érje a földet. A legfontosabb cél, hogy mindenkinek legyen munkája, és úgy látom, hogy 2025-ben mindenkinek legyen munkája, aki dolgozni szeretne – fejtette ki. Fontos az is, hogy mindenki azt érezze, hogy tud előrelépni, „2025 a középosztály megerősödésének az éve lesz” ígérete szerint, illetve a középosztály alatt élőknek az oda való besegítésének.

