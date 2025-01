Anyaország :: 2025. január 22. 07:21 ::

Tavasszal indul a "vidéki" mentősök Budapestre vezénylése, külön pótlék nem jár nekik

Minden nap legalább 25–30 vidéki mentőegységnek kell kisegítenie Budapestet, az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) nyilvánosságra került belső levél szerint az ellátásbiztonság érdekében, közben Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő arról írt, hogy az OMSZ vezetőségének döntése alapján minden régiónak a hét minden napján négy darab mentőegységet kell adnia fővárosi feladatokra.

Ilyen előzmények után Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője a Telex kérdésére elárulta, az új rendszer – amely szerint naponta 25-30 vidéki mentőegység segíti ki Budapesten az Országos Mentőszolgálatot – várhatóan március-áprilistól indul.

Közölte azt is, hogy a mentősök szolgálati autóval utaznak a fővárosba, majd meghatározott állomásokon kapnak mentőautót a feladatuk elvégzéséhez, a műszak végén pedig szintén szolgálati autóval utaznak haza. Illetve állítása szerint több budapesti mentőállomáson vannak kialakítva szálláshelyek, ahol megpihenhetnek azok, akik úgy döntenek, a fővárosban töltik az éjszakát, valamint a feladatok számától függően van lehetőség a kötelezően kiadandó pihenőidőn, étkezési időn kívül a pihenésre

Ami az átvezényléssel járó anyagi terheket illeti, Győrfi válaszában azt is megosztotta, hogy minden ilyen költséget kifizetnek. „Az utazási idejüknek megfelelő bérköltséget is megadja a bajtársaknak a mentőszolgálat, és melegétkezés biztosítását is tervezzük” – mondta.

Beszélt arról is, hogy vidéki mentősök nem túlórák terhére végzik munkájukat, hanem alapóráikon belül fognak Budapesten dolgozni, és várhatóan évente csak néhány alkalommal kell Budapesten szolgálatot teljesíteniük, külön pótlékot pedig nem fognak kapni.

A 24 azon kérdésére, hogy ha csökken a fővárosi esetszám, akkor is ki kell-e segíteni Budapestet a vidékieknek, a szóvivő úgy válaszolt: „az OMSZ folyamatosan és pontosan elemzi a hívásszámokat, feladatszámokat, és a mentőkapacitást ennek megfelelően az esetlegesen változó szükségletekhez igazítjuk.” Győrfi néhány nappal ezelőtt egy interjúban azt mondta, hogy Budapesten körülbelül napi 1300-1400 eset van, eközben a vidéki mentőállomások terheltsége alacsonyabb.