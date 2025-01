Anyaország, Kultúra :: 2025. január 23. 14:00 ::

Április 17-én érkezik a mozikba a Csongor és Tünde című mesefilm

A Vörösmarty Mihály drámai költeménye nyomán, Dargay Attila eredeti figuratervei alapján készült Csongor és Tünde című családi mesefilm április 17-től lesz látható a hazai mozikban, a Fórum Hungary forgalmazásában - tájékoztatta az MTI-t a produkció létrehozását támogató Nemzeti Filmintézet.

A Csongor és Tünde története a minden akadályt legyőző szerelemről szól, amely most a gyerekek nyelvén mesél bátorságról, bajtársiasságról, a boldogságot kereső királyfi és a meseszép tündér kalandjain keresztül. A klasszikus mesében tündérek, királyfiak, ördögfiak és boszorkányok lenyűgöző világa kel életre, hogy meghódítsa a közönséget - fogalmaztak a közleményben, amelyben kitérnek arra is, hogy a magyar kultúra napja alkalmából megérkezett a produkció új előzetese is.

A dokumentumban kiemelték, hogy a Cinemon Entertainment stúdió alkotócsapata Vörösmarty művének feldolgozása során Dargay Attila szellemiségét követte, és mozifilmhez felhasználták Dargay Attila figuraterveit. Ezzel egy 70-es években megkezdett, nagyszabású tervet ébresztettek fel - írták a közleményben.

"Vörösmarty Csongor és Tünde története mindig is foglalkoztatta Attilát. Ez a mesevilág elkápráztatta, és határozott elképzelései voltak arról, hogy ez hogyan teljesedhet ki animációban. Egy csodálatos képes forgatókönyvet alkotott hozzá, az egyetlen nehézséget az eredeti mű archaikus nyelvezete okozta számára" - idézték a közleményben Henrik Irént, a néhai rajzfilmrendező alkotótársát és özvegyét, aki tanácsadóként vett részt az alkotófolyamatban.

Temple Réka, a film producere a közleményben arra hívta fel a figyelmet, hogy valódi értékmegőrzés a produkció, amelyen a 150 fős stáb három éven át dolgozott. Úgy fogalmazott, hogy a mozivásznon Vörösmarty 200 éves mesterműve és Dargay Attila fél évszázados látványtervei kelnek új életre, a modern kor irodalmi és vizuális elvárásainak egyaránt megfelelve. Hozzátette, hogy az alkotás friss formában tárul a nézők elé, mégis hűen megőrzi az eredeti történet szellemiségét.

A mese szereplőinek Czető Roland (Csongor), Eke Angéla (Tünde), Menszátor Magdolna (Mirigy), Szabó Győző (Balga), Lamboni Anna (Ilma), Mikó István (Fejedelem, Kalmár, Tudós), Geszti Péter (Kurrah), Csőre Gábor (Duzzog), Vida Péter (Bezzeg), Timkó Eszter (Éjkirálynő) kölcsönözték a hangjukat.

A hagyományos 2D animációs technikával készült rajzfilm rendezője Dargay egykori tanítványa, Máli Csaba, illetve Pálfi Zsolt, a Lengemesék és a Salamon király kalandjai alkotója. A forgatókönyvet Balassa Krisztián jegyzi, Speier Dávid dialógíró közreműködésével.