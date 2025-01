Anyaország, Sport :: 2025. január 22. 21:30 ::

Beváltotta fenyegetéseit az MLSZ: közel 90 millió forintra perlik a magyar válogatott szurkolóit

A portálunk birtokába került dokumentumok szerint 200 ezer svájci frankot, továbbá annak kamatait, milliós perköltséget és ügyvédi költségeket, összesen közel 90 millió forintot akar kifizettetni a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) azokkal a szurkolókkal, akiket még 2021-ben vontak eljárás alá a Puskás Arénában rendezett válogatott meccseken elkövetett különféle vétségek – jellemzően műanyag poharak pályára dobása – miatt. Az MLSZ jó ideje fenyegetőzik azzal, hogy a kitiltások és a feljelentések mellett be is perelnek majd szurkolókat a válogatott nemzetközi találkozói után a szövetségre kirótt pénzbüntetések miatt. Most először fordul elő, hogy egy, a FIFA által kiszabott pénzbüntetést teljes egészében próbál meg áthárítani a drukkerekre a szurkolók üldözésében évtizedek óta élen járó MLSZ.

Nem indult jól a 2025-ös esztendő annak a tizenkilenc magyar szurkolónak, akik január elején vehették kezükbe a Fővárosi Törvényszék vaskos küldeményét. A január 7-én kelt levél bírósági meghagyásban kötelezi a tizenkilenc alperest, hogy 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg az MLSZ számára 200 ezer svájci frankot, valamint annak kamatait, bírósági illetékeket, perköltségeket és több millió forintos ügyvédi díjakat – közel 90 millió forintot. A szurkolók döbbenten állnak az MLSZ drákói szigorúságú és nyilvánvalóan aránytalan követelése előtt, és a szurkológyűlölő Vági Márton MLSZ-főtitkár nyílt hadüzenetének tartják a követelést. Egy biztos: a szövetség mostani húzása beleillik abba a sorba, mely a szervezett szurkolás és a magyar szurkolótábor ellehetetlenítését célozza az elmúlt években.

Előzmények: három válogatott meccs miatt indult eljárás

Az ügy előzménye három budapesti válogatott mérkőzés, melyek után a rendőrség tömeges eljárást indított, és közel ötven, „rendbontást” elkövető személyt azonosítottak. Ez a három mérkőzés a 2021-es Magyarország-Franciaország és a Magyarország-Portugália budapesti Eb-találkozók, valamint a szintén 2021-ben játszott Anglia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés volt. Utóbbi találkozó az akkori „BLM-őrület” miatt egyébként is felfokozott hangulatban zajlott, és az váltotta ki szurkolók ezreinek indulatát, hogy az angolok színesbőrű játékosa, Raheem Sterling éppen a magyar tábor előtt, a szurkolókat hergelve ünnepelte gólját.



Súlyos pénzbüntetések tárgyalás nélkül

A rendőrségi nyomozás 2021-ben kezdődött a videófelvételek elemzésével, 2022-ben zárult a gyanúsítottak kihallgatásával, majd 2023 végén összesen 48 személy ellen tett vádemelési javaslatot a XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség rendbontás (Btk. 340. §) vétsége miatt. Az ügyészség kifejezetten kérte a bíróságot, hogy a szurkolókat tárgyalás tartása nélkül, büntetővégzés formájában ítélje el.

A legtöbben azért kerültek eljárás alá, mert a lelátóról a pálya irányába hajítottak valamilyen tárgyat, jellemzően egy darab műanyag repoharat. Egy-két esetben görögtűz behajítása, vagy a nézőktől elzárt területre való belépés, praktikusan a pálya szélére való beugrás képezte a büntetőeljárás alapját. Fontos leszögezni, hogy a bedobált poharak senkinek semmiféle sérülést nem okoztak, és senkit el nem találtak.

Ezután 2023. november 28-án a Pesti Központi Kerületi Bíróság – helyt adva az ügyészség követelésének, tárgyalás tartása nélkül – mind a 48 személyt különböző mértékű pénzbüntetésre ítélte. A pénzbüntetés összege – a vádlottak anyagi helyzetétől, családi és egyéb személyi körülményeitől függően – 180 000 és 440 000 Ft között volt fejenként, a legtöbb vádlott 250-300 000 forint körüli összeget volt kénytelen fizetni.

Már ez is aránytalanul nagy büntetés egy meggondolatlan cselekedetért, de a történetnek itt még korántsem volt vége. Mivel a büntetővégzést – néhány vádlottat leszámítva – a legtöbben nem fellebbezték meg, hanem befizették a csekket, így azok az ő esetükben jogerőre emelkedtek. Ez pedig – az MLSZ szerint – megteremtette a polgárjogi kereset alapját is a számukra.

A súlyos FIFA-büntetést meg sem támadta a bíróságon az MLSZ

A szövetség ezután nyújtotta be polgárjogi igényét, azonban csak azokkal a szurkolókkal szemben, akik a 2021 szeptemberében játszott Magyarország-Anglia találkozó után kerültek eljárás alá. Ez a 48-ból 28 főt jelentett összesen, ennyien váltak alperessé. A mérkőzés után ugyanis rendezési hiányosságok, „rasszizmus” és poharak bedobálása miatt – két zárt kapus mérkőzés mellett – 200 ezer svájci frankos büntetést szabott ki a FIFA az MLSZ-re. Az MLSZ – bár megtehette volna – nem fordult a Nemzetközi Sportdöntő Bírósághoz (CAS) a büntetés felülvizsgálatáért, vagy legalább annak enyhítéséért.

A Magyar Labdarúgó Szövetség már annak idején egyből jelezte, hogy keresi a jogi lehetőségét annak, hogy polgári peres eljárásban hajthassa be a büntetést – ezt pedig most meg is tették. A keresetlevelet 2024 júliusában nyújtotta be az MLSZ nevében Vági Márton főtitkár. Ehhez felbérelték Budapest egyik legmenőbb és legdrágább nemzetközi ügyvédi irodáját, az amerikai hátterű Dentons Ügyvédi Irodát. Ebben a keresetben az MLSZ azt a kétszázezer svájci frankot és kamatait követeli egyetemlegesen a 28 alperestől, amit a szövetségnek ezzel a mérkőzéssel összefüggésben kellett befizetnie büntetésként a FIFA felé.



Milliókat kellene néhány nap alatt befizetniük

Az összeg, amit a 28 szurkolónak egyetemlegesen be kellene fizetnie január végéig, közel 90 millió forint, kamatokkal, perköltséggel és ügyvédi munkadíjjal együtt. Vagyis fejenként leosztva közel ötmillió forint. De mivel egyetemleges felelősség megállapítását kérte az MLSZ, az összeget nem az egyes személyektől külön-külön, hanem egy összegben követelik a 28 alperes közül tulajdonképpen bármelyiktől. Jó eséllyel azoktól fogják majd elsőként behajtani, akiknek van egyáltalán ekkora vagyona (pl. egy nagyobb értékű ingatlan a nevükön). Aztán hogy a 28 ember hogyan rendezi egymás közt a büntetés elosztását, az már persze nem érdekli az MLSZ-t.

Az ugyancsak tárgyalás megtartása nélkül (!) meghozott bírósági meghagyást – a birtokunkba került dokumentumok szerint – 19 szurkoló kapta kézhez januárban. A szurkolókat persze meglepte a döntés, hiszen ilyenre még nem volt példa Magyarországon. Egyrészt egyszer már súlyosan megfizettek a vétkükért, és fejenként több százezer, együtt összesen pedig közel tízmillió forintnyi büntetést fizettek be (ezen felül pedig le is töltötték kétéves kitiltásukat), másrészt honnan lenne bármelyiküknek felesleges 90 millió forintja – de akár csak fejenként öt is – az MLSZ számára?!

A hozzánk eljutott ügyészségi vádirat részletesen ismerteti mind a 48 „elkövető” személyes körülményeit: lakcímüket, munkahelyüket, végzettségüket, vagyoni helyzetüket, keresetüket, élethelyzetüket. Ez alapján kijelenthető, hogy a most bajba került szurkolók mindegyike tisztes polgári foglalkozást űz és rendezett körülmények közt él; vannak köztük egyetemisták, kétkezi munkások, egyéni vállalkozók, magas beosztásban dolgozók, sőt még cégtulajdonos vállalkozó is. Jónéhányuk családos ember, feleséggel, gyermekekkel. Sőt, a 48 vádlott között három hölgy is van. Közös bennük, hogy mindannyian rajonganak a magyar futballért, a válogatottért, valamint, hogy eldobtak egy műanyag poharat.

Elviheti-e a végrehajtó a szurkoló lakását egy pályára dobott műanyag pohár miatt?

Az ügy nagyjából ott tart, hogy a 19 érintettnél legközelebb már a végrehajtó fog csöngetni. De vajon arányban áll-e az elkövetett cselekmény (pl. egy pályára dobott repohár) azzal, hogy valaki elveszítse teljes egzisztenciáját, élete megtakarítását, cégét, autóját? Ennyi pénzt, amennyit az MLSZ követel, nyilvánvalóan még Vági Márton főtitkár és az MLSZ belügyesei sem tudnának hirtelen a mellényzsebükből elővarázsolni. Sokszor hallani, hogy egy-egy BKV-bliccelésből vagy parkolási büntetésből milyen milliós összegű követelések tudnak keletkezni, ha az érintett következetesen és notóriusan nem törődik az újabb és újabb felszólító levelekkel. Ebben az esetben azonban többszöröse, sokszorosa az MLSZ követelése annak, mint ami ezeknél az eseteknél elő szokott fordulni.

Teljesen nyilvánvaló, hogy az MLSZ nem fogja tudni behajtani ezt az összeget a szurkolókon, hiszen ezeknek az embereknek nincsenek felesleges milliói. Ezzel nyilván tisztában van az MLSZ is. Ám felmerül a kérdés, hogy akkor vajon mire megy ki a játék a szövetség részéről. Az MLSZ-ben évek, évtizedek óta működik egy szurkolóellenes, belügyhöz bekötött kör, mely a bűnözői szubkultúrából és az alvilágból verbuvált szekusokkal együttműködésben igyekszik ellehetetleníteni a szervezett szurkolás kereteit a válogatott meccseken, természetesen a mindenkori pártérdekeket is figyelembe véve. Emlékezetes, hogy az MLSZ tűzzel-vassal üldözi a nemzeti jelképeket is a válogatott meccseken, a Puskás Arénából önhatalmúlag kitiltották a nagy-magyarországos jelképeket is és többször fordult elő, hogy erdélyi vagy lengyel szurkolók zászlóit kobozták el a lelátókon, holott ezt a buzgalmat már senki nem várja el tőlük sem az UEFÁ-nál, sem a FIFA-nál. Mióta megnyílt az új Puskás Aréna, az MLSZ ízlésrendőrséget kezdett el játszani benne, és minden erőfeszítést megtesz, hogy a magyar szurkolók ne tudjanak nagy létszámú, szervezett csoportosulást létrehozni a lelátón.

Feltehetően ebben az irányban kell keresni a választ arra a kérdésre, hogy miért perelte be most a szurkolókat a szövetség, hiszen nyilvánvaló, hogy 80-90 millió forint nem tétel az MLSZ számára egy több milliárd forintos árbevételű válogatott meccs után. Ezt az összeget – kis túlzással – maguknak a repoharaknak az eladásából kitermeli az MLSZ mint rendező. Az MLSZ semmi mást nem akar, mint példát statuálni, megfélemlíteni a válogatott meccsekre kilátogatókat, és mindenkiben tudatosítani, hogy ha egy rossz szót mersz szólni, egy rossz mozdulatot mersz tenni, akkor akár ezerszeres büntetésre is számíthatsz, és tönkretesszük az életedet is, ha nem viselkedsz úgy, ahogy mi azt megmondtuk.

Van egy másik olvasata is az ügynek. Régóta szóbeszéd tárgya, hogy az MLSZ elérkezettnek látja az időt arra, hogy megszabaduljon az egyetlen hivatalos szurkolói csoporttól, a Carpathian Brigade-tól is. Mivel ők jelenleg népszerűek, és széleskörű társadalmi megbecsültség övezi őket, nem mernek nyíltan szembemenni velük. Olyan nem fog előfordulni, hogy őket kitiltják a lelátóról. Azonban olyan helyzet előidézésén már jóideje munkálkodnak, hogy maguk az ultrák mondják azt, hogy akkor ők nem jönnek többet. Az MLSZ mosni fogja a kezeit: „nem mi tiltottuk ki őket, ők döntöttek így maguktól”. Most a Carpathian Brigade-ra is nagy súly fog nehezedni, hiszen nem csinálhatnak úgy, mintha ez a gigaméretű kártérítési ügy meg sem történt volna. Azt nem tehetik meg ők sem, hogy úgy járnak önfeledten meccsre, hogy társaiknak meg épp a házukat és a kocsijaikat viszi el a végrehajtó.

De akkor mi lehet a megoldás?

A szurkolók előtt két lehetőség áll: vagy megpróbálnak még ellentmondással élni, és valahogy a bíróság elé visszaterelni az ügyet, esetleg kísérletet tehetnek még peren kívüli egyezségre az MLSZ-szel, ami nem lesz könnyű, mert utóbbiak már sok millió forintot invesztáltak ebbe az ügybe. Másik – és talán minden magyar szurkoló számára a legörvendetesebb – verzió pedig az lenne, ha a futballtársadalom és a nagypolitika kérné számon az MLSZ-en a nyilvánvaló szurkolóellenes túlkapását, az aránytalan, igazságtalan és megtorló jellegű büntetését. Olyan helyzetet kellene tudnia előidézniük mind az MLSZ tagjainak, mind a válogatott szponzorainak, mind a politikai elitnek, hogy Vági Márton önként döntsön úgy, hogy ezt a követelését az MLSZ visszavonja. És talán ezzel egyidőben illene lassan elgondolkodni azon is, hogy a szurkoló- és magyarellenes Berzi Sándor, Vági Márton, Samu István és barátaik hosszú évtizedeket követően végre eltűnjenek az MLSZ vezetéséből, és helyettük a szervezett szurkolói csoportokkal együttműködő, a szurkolókra lehetőségként és nem potenciális ellenségként tekintő vezetés jöjjön a helyükre.

Az igazságügyi szakértő szerint sérülést tud okozni a repohár

Az MLSZ és a nyomozóhatóság olyannyira komolyan vette a szurkolók üldözését, hogy még igazságügyi szakértőt is kirendeltek, csak hogy bebizonyíthassák, hogy a pályára bedobált repoharak sérülés okozására alkalmasak. A szakértő pedig – az elvárásnak megfelelően – pecsétes papírt adott ki arról, hogy a repoharak nyolc napon belüli, sőt akár azon túli sérülést is okozhatnak.

Ha mindez igaz, akkor felmerül a kérdés: miért kufárkodik az MLSZ a 600 Ft-os műanyag poharakkal a Puskásban, ha az sérülésveszélyes? A biztonsági motozásnál elvesznek az embertől minden tárgyat, ami sérülés okozására alkalmas, majd percekkel később sérülés okozására alkalmas poharakban árulják az italokat?

Vajon hányszor kétszázezer svájci frankot keresett már a – szurkolók által méltán gyűlölt – repohár-rendszeren a pénzéhes MLSZ?!

