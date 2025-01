Anyaország :: 2025. január 24. 09:09 ::

300 fölött a "kalifátus oroszlánjaitól" bombafenyegetést kapó iskolák száma

Tovább nőtt a megfenyegetett iskolák száma. Az Eduline szerint 308 iskolában volt bombariadó csütörtök délelőtt, 273 budapesti és 35 vidéki oktatási intézmény kapott fenyegetést. A lap úgy tudja, hogy több iskolában elmaradtak a január 23-ra tervezett felvételi betekintések a bombafenyegetések miatt. A Magyar Nemzet szerint az érintett intézmények új időpontot írtak ki a központi írásbeli felvételi megtekintésére.

Az iskolák ugyanazt az üzenetet kapták csütörtökön, a fenyegető levelet pedig egy emailcímről küldték ki. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta, hogy a levélíró Allah nevében akart bosszút állni a címzetteken. Csütörtök estig átvizsgálták az épületeket, és sehol nem találtak robbanószerkezetet.



A ferencvárosi Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium is érintett volt (fotó: Huszti István / Telex)

Korábban megírtuk azt is, hogy ukrán IP-címen keresztül orosz e-mail-szolgáltatóhoz vezetnek a technikai nyomok a bombafenyegetős emailben. De a jelenlegi információk alapján még nem lehet kijelenteni, hogy ukránok és/vagy oroszok állnak az akció mögött. Szerdán Bulgáriában is küldtek iskoláknak bombával fenyegetőző leveleket.

"Egy veszélyes korszakban élünk"

Mindenki biztonságban van, és pénteken biztonságban folytatódhat a tanítás minden magyar iskolában - jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az M1 48 perc című hírháttérműsorában még csütörtök este.

Rétvári Bence elmondta: 303 iskolát vizsgáltak át, a bombarobbantással e-mailben megfenyegetett intézmények mellett 16 olyat is, amelynek a vezetése kérte ezt arra hivatkozva, hogy csak így érzik magukat biztonságban.

Robbanószert sehol sem találtak - hangsúlyozta.

Az államtitkár köszönetet mondott a pedagógusoknak a lélekjelenlétükért, a szülőknek az együttműködésükért, valamint az iskolákat átvizsgáló rendőröknek is, hangsúlyozva, hogy "mindenhol nagyon gördülékenyen és higgadtan zajlottak az események", nem hallott semmilyen hírt arról, hogy bárhol pánikhelyzet alakult volna ki.

"Annak ellenére, hogy nem volt ilyen Magyarországon, mégis teljesen protokollszerűen zajlott az egész napi megfeszített munka" - jelentette ki.

Úgy vélte: "példaszerűen jó együttműködés zajlott", "büszkék lehetünk arra, hogy egy jól működő országunk van", "Magyarország a mai napon is bizonyította, hogy a bajban mi, magyarok össze tudunk fogni".

Kitért rá, az információk időveszteség nélküli megosztása, az együttműködés és a hatékony fellépés érdekében irányító törzset hoztak létre, ebbe azon szervek delegáltak tagokat, amelyeknek fontos szerep jutott az eseményekkel összefüggésben, vagyis az Országos Rendőr-főkapitányság, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ és a katasztrófavédelem.

Rétvári Bence beszámolt arról, hogy egyelőre nem tudják, ki, vagy kik az elkövetők, a rendőrök nagy erőkkel nyomoznak, és nemcsak az e-maileket, azok fejlécét, törzsadatait vizsgálták meg komoly informatikai segítséggel, hanem kamerafelvételeket is, hogy ha valahova gyanús tárgyat vittek volna be az elmúlt órákban, akkor azt is gyorsan ki tudják deríteni, és oda nagyobb erőket csoportosítottak volna.

Ilyen nem történt, mindent sikerült megvizsgálni, "addig mi nem feküdtünk volna le, amíg minden iskola nincs átvizsgálva, mert az emberek biztonsága a legfontosabb" - jelentette ki.

A nyomozásról azt is mondta, megfeszített munka folyik, vannak értékelhető részeredmények, de nem akar ezek elébe szaladni, megvan a megfelelő protokoll, hogy milyen bizonyosság megszerzése után tudnak erről információkat a nyilvánossággal is megosztani.

"Érezhető lépéseket tettek a nyomozó hatóságok, sokkal többet tudnak ma délután, mint amit tudtak ma délelőtt" - fogalmazott.

Az államtitkár utalt rá, Szlovákiában három körben, emellett Csehországban és Bulgáriában is volt hasonló fenyegetés az elmúlt napokban.

"Volt olyan üzenet Szlovákiában, amely hasonlított a magyar üzenethez, tehát amely egy iszlamista felütéssel kezdődött, de azért a magyar üzenetben feltűnő volt, hogy nem ékes magyarsággal volt megfogalmazva, hanem a magyar nyelvtől idegen kifejezések voltak benne" - tette hozzá.

Jelezte, felvették a kapcsolatot a szlovák, a cseh, a bolgár rendőrséggel, bízva abban, hogy segíteni tudják egymás nyomozását, és értesítették az Europolt is, amely szintén segítheti az eljárást.

"Fontos, hogy ezt felderítsük, kiderítsük és elfogjuk az elkövetőt" - hangsúlyozta. Megjegyezte egyúttal, ha Magyarországon fellelhető az elkövető, akkor szinte biztos, hogy előbb-utóbb rendőrkézre kerül, hiszen ilyen esetekben a rendőrség a szolgálatokkal együttműködve nagyon eredményes munkát végez.

A politikus a bombafenyegetés miatt a diákokat ért lelki traumával összefüggésben azt mondta, az elmúlt 10 évben több mint duplájára nőtt az iskolapszichológusok száma, tehát jóval nagyobb kapacitás van ma Magyarországon erre, mint korábban.

Rétvári Bence arra a kérdésre, hogy találtak-e valami logikát abban, miért ezek az iskolák kaptak fenyegetést, azt válaszolta, az iskolák e-mail-címei fenn vannak az interneten, így azokhoz viszonylag könnyű hozzáférni, ezek az elektronikus levelezési címek az Oktatási Hivatal és különböző állami szervek nyilvános adatbázisában is megtalálhatók.

A fenyegetés Budapestre koncentrálódott, de máshol is megjelent, más országokban más intézmények, más szervek, más cégek is kaptak fenyegetést, de mindenhol az iskolák voltak a középpontban, mert ott nyilvánvalóan sok gyerek van, a szülőket is érinti, ez is motiválta az elkövetőt, elkövetőket - közölte.

Rámutatott, "egy veszélyes korszakban élünk, egy veszélyes világban élünk".

Nap mint nap olyan híreket olvasni Nyugat-Európából, hogy ott nem fenyegetések, hanem merényletek vannak, és ha tőlünk pár száz kilométerre az ilyen fenyegetéseket beváltják, vagy fenyegetések nélkül is merényleteket követnek el, akkor nekünk minden ilyet komolyan kell venni, ezért vonult ki a rendőrség tűzszerészek, kutyák bevonásával, különböző műszerek alkalmazásával és vizsgálta át az összes iskolát - mondta.

Rétvári Bence hozzáfűzte, "sajnos olyan világba keveredtünk, főleg az elmúlt 10 évben, mióta az illegális migráció óriási léptéket öltött", (...) "nem kockáztathatjuk meg, hogy Magyarországon valaha is ilyen történjen", ezt Magyarország igyekszik kizárni a déli határ lezárásával, a migrációellenes politikával, azzal, hogy nem enged be egyetlen illegális migránst sem.

"Nem szabad elfogadnunk, amit a londoni polgármester mondott, hogy most már hozzá kell szokni, hogy a nagyvárosi létnek a különböző merényletek a részei" - mondta az államtitkár.

Hangoztatta: "minden, ami a biztonságunkat veszélyezteti, legyen szó akár a migrációról vagy más olyan társadalmi változásokról, ami a biztonságot csökkenti, mi azokat nem fogadjuk el, azok ellen küzdünk, mi azt akarjuk, hogy mindenki a hétköznapjaiban nagyobb biztonságban érezze magát akár itt Magyarországon, mint máshol más országokban".

(Telex - MTI nyomán)