Anyaország :: 2025. január 25. 17:49 ::

Ez már tényleg a legalja: "Bindzsisztán szeleten" veszekszik Márki-Zay és Majka

Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester szombaton jelentette be, hogy egy helyi cukrászda piacra dobta a Bindzsisztán szeletet, de Majka egyáltalán nincs elragadtatva az ötlettől, és kérte a jogsértés azonnali megszüntetését. A sütemény reflektálás a "zenész" legújabb "slágerére".

A városvezető a Facebook-posztjában arról ír hogy „a hírek szerint a süti sem nem olyan keserű, sem nem olyan gejl, mint maga Bindzsisztán, a rendszer”. Elmondása szerint a desszert nagyon népszerű lett, így olyan hamar elkapkodták az első süteményeket, hogy ő már csak előrendelni tudott – szemlézte az Index.

"A magyar mindennapjaink egyre inkább hasonlítanak egy mézes-mázas szeletre. Az ígéretek édesek, de a valóság – érezzük –, keserű morzsákban mállik szét. Egy Bindzsi-szelet valószínűleg nem édesíti meg az életünket, a problémáinkat sem oldja meg, de talán segít elgondolkodni rajtuk" – írta Márki-Zay Péter, aki nem biztos, hogy végül megkóstolhatja még a cukrászterméket.

Az udvarlás azonban nem jött be. A "zenész" jogi eljárással fenyegette meg a neki hajbókoló cukrászdát.



A piaci rés... (fotó: Fb.)

Majka bejegyzésében arról ír, hogy ő nem járult hozzá a védjegy bejegyzés alatt lévő Bindzsisztán szó használatához, így a termék értékesítéséhez és a róla készített fotó használatához sem. Elmondása szerint a produkció menedzsere már jelezte is mindezt telefonon a cukrászda felé. „Kértem a jogsértés azonnali megszüntetését” – tette hozzá.

A levedlett balos politikus persze utánajárt, és kiderítette, hogy a Bindzsisztán szó nincs levédve, így nyugodtan használható.

"Oltalom, bejegyzés, védjegy iránti bejegyzés nincs folyamatban a »Magyar Szellemi Tulajdon Védelmi Hivatalban«, úgyhogy bátran merem megkóstolni, de a cukrászda Majka ügyvédjének, vagy Majkának a telefonhívására, megváltoztatta a logót egy kicsit, úgyhogy most már Majka képe nem látható a (...) szeleten, amin most már a felirat is Binzsisztánt mutat, és azt hiszem, hogy egy nullával több van. Tízmilliós a bankjegy és nem egymilliós, úgyhogy reméljük, hogy Majka megnyugszik" – írta.

(Index nyomán)