Először fordul elő a kecskeméti repülőbázis történetében, hogy nem egy pilóta lesz a parancsnoka, miután Gróf Gergely ezredest két év után Könczöl Ferenc ezredes váltotta ezen a poszton – utóbbi szinte egész pályafutása során a légvédelmirakéta-fegyvernem területén szolgált. Már ez is meglepő volt, ám az átadás-átvételi ceremónián a leköszönő parancsnok olyan beszédet mondott, amelyre a példátlan jelző sem túlzás. Csak a helyi és a honvédségi sajtót hívták meg az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár parancsnoki beosztás átadás-átvételi ünnepségére, így az ott történteket most a helyi kecsup.hu részletes tudósításából idézte fel a 24.

A portál emlékeztet rá, hogy Gróf Gergely alezredes 2023 februárjától volt a kecskeméti repülőbázis parancsnoka, és Ugrik Csaba dandártábornokot váltotta ezen a poszton. Annak idején még a légibázis Facebook-oldala sem számolt be kinevezéséről, a katonai sajtó pedig törölte erről szóló tudósítását. Mindezt 2023 tavaszán meg is írta a kecsup.hu.

Mint ismert, 2023 elején több mint száz főtisztet és tábornokot mentettek fel a Magyar Honvédségnél. Szalay-Bobrovniczky Kristóf tárcavezető a fiatalítással indokolta a rendeletét. A portál szerint pontosan nem tudható, miért is mentették fel két éve Ugrik Csabát, de „azért sejthető, hogy e rendelet miatt ért véget a katonai pályafutása”.

A váltás körülményeire Gróf Gergely is kitért a mostani elköszönő beszédében. „Nem vagyok könnyű helyzetben” – jegyezte meg beszéde elején Gróf Gergely, mivel szerinte „a változások és a meglepetések korát éljük”. Szavaiból az derült ki, hogy meglepetésként érte, majdhogynem letaglózta a pillanat, amikor kinevezték a parancsnoki pozícióra. Mint felidézte, 2023. február 3-án, péntek délután már a munkaidő vége felé még egyszer ránézett a számítógépére, mielőtt kikapcsolta volna.

Ekkor vettem észre, hogy pár perccel korábban befutott egy levél, amelyben az akkori elöljáró [Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy – a szerk.] tudatta velem, hogy február elseje óta már én vagyok a bázisparancsnok. Magyarul már két napja kinevezésre kerültem, de ezt a rendszer elfelejtette szóban közölni velem, így, mentve a menthetőt, elküldték e-mailben. Még egy telefonhívás sem érkezett. Történt mindez akkor, amikor a borítékosztogatások idejét éltük, és így tudatták a katonákkal, ha változás lesz. Gyorsan telefont ragadtam, mivel tudtam, hogy az akkori bázisparancsnok úr, Ugrik dandártábornok úr még bent van, és felhívtam, hogy nézzen már a leveleire, én pedig szaladok át hozzá rögtön. Nagyjából vele is egy időben közölték, hogy két napja már nem ő a parancsnok. Emlékszem, csak ültem az irodájában – ami már az én irodám volt, ami már Könczöl ezredes úr irodája –, és próbáltuk emészteni, hogy akkor most mi is van. Egyikünk részéről sem volt egy felemelő érzés, ott, abban a pillanatban. Ami azután következett, az is felért egy stand-up komédiával, mert hivatalosan kifelé ezt nem lehetett még megszellőztetni, se média, se újság, se átadás-átvétel és a parancsnokváltás ünnepélyes ceremóniája is csak hetekkel később következhetett.