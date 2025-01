Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. január 29. 10:57 ::

Jogerősen is 25 évet kapott a Deák téri kettős gyilkos

Jogerősen huszonöt év fegyházra ítélte a Fővárosi Ítélőtábla szerdán Cs. Krisztiánt, aki 2020 májusában halálra késelt két fiatal fiút a Deák téren. A bűncselekményben résztvevő ikerpár egyik tagja, J. Marcell 10 év fegyházat, míg a testvére, J. Dániel három év börtönt kapott.



Fotók: Adrián Zoltán / 24

– Abban bízom, hogy helybenhagyják Cs. Krisztián büntetését. A Lacika fejét rugdosó súlyosabb büntetést érdemel, a testvérének viszont elég az az öt év is, amit kapott. Nem ő tehet arról, hogy egy ilyen ember a fivére. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy bírjuk feldolgozni azt, hogy kivégezték a gyerekünket. Legszívesebben kinyírnám a fiam gyilkosát, de nem alacsonyodhatok le az ő szintjére. És ott van a másik három gyerekem, akik miatt nem adhatjuk fel. Példát kell mutatnunk nekik. Az, hogy közben mi játszódik le a lelkünkben, már egy más dolog – mondta a 24.hu-nak az idősebbik áldozat apja a szerdai ítélethozatal előtt.

A Fővárosi Ítélőtáblára eljöttek az idősebbik áldozat szülei és barátai, valamint a 16 éves korábban meggyilkolt fiú nagymamája is. De eljött a bűncselekményben tevőleges szerepet játszó ikerpár édesanyja is, aki a szabadlábon védekező fiával, J. Dániellel érkezett.

Az egész országot megrázó Deák téri kettős gyilkosság az első olyan hétvégén történt, amikor a Covid utáni lezárások után önfeledten bulizhattak a belvárosban a fiatalok, ám ez a hajnal tragédiával zárult: a 16 éves M. Lászlót és a 20 éves K. Gergelyt brutális meggyilkolták. Cs. Krisztiánt és J. Marcellt ezúttal is bilincsben és vezetőszáron hozták a bíróságra a büntetés-végrehajtás kommandósai.

A vádirat szerint az öt általánost végzett Cs. Krisztián a 18. születésnapját ünnepelte 2020. május 21-én éjszaka a J. ikrekkel és két másik ismerősével, akikkel különböző Deák téri szórakozóhelyeken mulatott.

Éjfél után az Erzsébet téri gördeszkapályánál voltak, amikor az ötfős banda összeverekedett egy másik társasággal, amelytől elloptak egy hordozható hangfalat. Ennek során Cs. Krisztián kétszer is megszúrta az egyiküket. Az összetűzésnek az vetett véget, hogy elhaladt a közelben egy rendőrautó, mire a támadók elfutottak a helyszínről.

Cs. Krisztiánék hajnali három körül észrevették, hogy a József Attila utca és a Hercegprímás utca kereszteződésénél egy másik, szintén öttagú, számukra ismeretlen társaság hangoskodik és lökdösődik. Cs. Krisztián ettől teljesen megvadult, és azzal a felkiáltással, hogy „mindjárt beugrok bokszolni”, elővett egy kést, és beszaladt a társaság tagjai közé.

Kilenc centiméter pengehosszúságú késével a 16 éves M. Lászlót kétszer háton és kétszer mellkason szúrta, majd, amikor az áldozat összeesett, J. Marcell még hatszor fejbe rúgta a földön fekvő és haldokló fiút.

Eközben J. Dániel szorosan mögötte állt, hogy így biztosítsa a bántalmazást. A szakértők 13 sérülést azonosítottak a meggyilkolt fiún, aki még élt, amikor a fejét rugdosták. A szakértők szerint nem a rúgásokba, hanem a szúrásokba halt bele.

Cs. Krisztián a 20 éves K. Gergelyt kétszer oldalba és kétszer mellkason szúrta, majd a társaival együtt elmenekült a helyszínről. A két megkéselt fiú a helyszínen meghalt. A verekedés idején az ügy harmadrendű vádlottján kívül az áldozatok és a tanúk is kábítószerek hatása alatt álltak.

Cs. Krisztián tavaly tavasszal első fokon 25 év fegyházbüntetést kapott emberölés, rablás és testi sértés kísérlete miatt. Ez volt a maximum, amit ki lehetett szabni rá a fiatal kora miatt. J. Marcellre 7 év 6 hónap fegyházat, testvérére, J. Dánielre pedig 5 év fegyházat szabott ki akkor a Fővárosi Törvényszék. Előbbit rablásban és testi sértés kísérletében, utóbbit pedig bűnsegédként elkövetett testi sértés kísérletében, valamint társtettesként elkövetett rablásban találták bűnösnek.

Az ügyész Cs. Krisztián esetében tudomásul vette az ítéletet, míg az ikrek esetében súlyosabb minősítésért és hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabásáért fellebbezett. Cs. Krisztián és az ikrek, valamint a védőik felmentésért fellebbeztek.

A másodfokú tárgyaláson az ügyész azt kérte a vádbeszédében, hogy élet elleni bűncselekménynek minősítse a Fővárosi Ítélőtábla az ikrek tettét. Cs. Krisztián védője arra hivatkozott, hogy védence nehéz körülmények között nőtt fel, és csak aznap ünnepelte a 18. születésnapját. Az ügyész erre úgy reflektált, hogy az elkövető nem ismert sem embert, sem Istent, és erőszakban nőtt fel.

Cs. Krisztián és J. Marcell az utolsó szó jogán megint bocsánatot kért az áldozatok hozzátartozóitól, J. Dániel pedig azt mondta, el sem indult volna otthonról aznap, ha tudja, hogy ez lesz belőle.

A táblabíróság jogerősen is 25 év fegyházra ítélte Cs. Krisztiánt – ez a legmagasabb büntetési tétel, amit kaphatott.

A másik két vádlott esetében súlyosítottak a bűncselekmény minősítésén. A táblabíróság emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek az ikreket, amit J. Dániel bűnsegédként követett el. J. Marcellnek 7 és fél évről 10 év fegyházra emelték a büntetését azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlába, az ikertestvére viszont öt év helyett csak három év börtönt kapott.

Ujvári Ákos tanácselnök az ítélet indoklásában kiemelte, hogy J. Marcell hétszer is fejbe rúgta a már haldokló és védekezésre képtelen 16 éves fiút, ami csak tovább fokozta az áldozat fájdalmait.

A fivérével kapcsolatban azt mondta, nála nem lehetett megállapítani, hogy azért segítette fel a földről a testvérét, hogy az tovább folytassa a cselekményét. Kiemelte, hogy Cs. Krisztián bűncselekménye életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető, de mivel még nem volt 20 éves, ezért ez volt a maximális büntetés, amit a törvény szerint kaphatott. Mint mondta aznap három embert is megszúrt – mert a korábbi rablás közben is késelt –, és közülük ketten is meghaltak.

Az ítélet jogerős.

Korábban írtuk: