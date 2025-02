Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. február 1. 17:35 ::

Több mint tucatnyian egy ellen: cigánypurdéfalka készült lincselni Kisvárdán

Kisvárdán történt január 30-án egy megdöbbentő eset, mely során több mint egy tucatnyi cigánypurdé egy kisfiút bántalmazott verbálisan és fizikálisan is. A 15-16 főből álló ifjú, de annál tehetségesebb cigánybűnözők körbevették egyedül lévő prédájukat, majd arra kényszerítették, hogy térdeljen le és csókolja meg a főkolomposok lábát. Természetesen videóra is vették mindezt, alább meg is tekinthetők.

Ha a Facebook tényellenőreit sikeresen sírná vissza Dávid Dóra, és a fenti felvételeket törölnék, azok alább is megtekinthetők.

Erődemonstrációt szerveznek

"Fontos, hogy a sértett gyermek érezze, nincs egyedül, és sokan kiállunk mellette. Ezért február 4-án (kedden) reggel 7 órakor Kisvárdán, a II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola előtt gyülekezünk, hogy együtt elkísérjük őt az iskolába. Ezzel is kifejezzük támogatásunkat és azt, hogy az ilyen megfélemlítésnek nincs helye sehol!" - olvasható a felhívás videomegosztások között.

Érdemes megjegyezni, hogy a lincselési kísérletet - a videók hozzászólásainak tanúsága szerint és cikkünk megjelenéséig - jórészt szintén cigányok ítélik el, illetve a szolidaritási megmozdulásról is úgy nyilatkozik a felvételek egyik közzétevője, hogy "a helyi roma képviselő barátom szervezi az egészet". (Képzelhető, meddig elérő ajvék lenne abból, ha mondjuk a Betyársereg szervezne erődemonstrációt magyarok védelmében... - a szerk.) Persze jelentheti mindez azt is, hogy csak előre akar menekülni a kisvárdai cigány önkormányzat, de sokkal valószínűbb, hogy cigány belügy állhat a háttérben.

Ezt erősíti, hogy cigányok szervezik az erődemonstrációt, ami az itt látható videóból is kiderül. Készítője Jónás Tibor, aki munkahelyéül a "Magyaroszági (sic!) Romák Országos Önkormányzatát" jelölte meg Fb-oldalán. A közzétett anyagból többek között megtudhatjuk, hogy az áldozatot Márknak hívják, 14 éves, nyolcadikos és nevelőszülőknél él. Kedden reggel szeretnék őt elkísérni az iskolába.

Mindettől függetlenül teljesen elfogadhatatlan, hogy bármiféle taknyos cigánybűnözők bárkit is terrorizálhassanak maradék hazánk területén. Persze, amilyen iramban folytatódik a magyarság lélekszámának csökkenése - a cigány népességrobbanással párhuzamosan - lehet, hogy csak a nem is oly távoli jövőbe kaptunk egy kis hátborzongató betekintést.

Az egyik retek várja a jelentkezőket

Szintén a videók alatti hozzászólások között olvasható, hogy az egyik "legkeményebb" pulya egy bizonyos Batta Gábor; Facebook-adatlapja alább látható képeire kattintva érhető el.

Aki egyébként márt ürelmetlenül várja mindazokat, akik meg akarják őt verni...

