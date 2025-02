Anyaország :: 2025. február 3. 15:43 ::

Iskolai lövöldözéssel fenyegetőzött egy vicces kedvű bajai középiskolás

Iskolai lövöldözéssel fenyegetőzött közösségi oldalán egy bajai középiskolás, aki ugyan poénnak szánta a szavait, de büntetőeljárásban kell felelnie tettéért - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a Police.hu-n.

A tájékoztatás szerint a 17 éves fiú nyilvános profilján, angol nyelven osztotta meg gondolatait a világgal, amely szerint "The next school shooter will be me", vagyis "A következő iskolai lövöldöző én leszek".

A kiírásra több osztálytársa felfigyelt, akik megijedtek a fenyegetéstől. A diákoknak az is feltűnt, hogy az utóbbi időben megváltozott az iskolatársuk viselkedése és az érdeklődési köre az internetes tartalmak iránt. Az osztályfőnökhöz fordultak segítségért, és a fenyegetés a rendőrséghez is eljutott január 24-én.

A Bajai Rendőrkapitányság nyomozói a bejelentés után több diák és tanár kihallgatását követően pár órán belül a kamasz lakásán lefoglalták a fiú készülékeit, és internetes agresszió vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A fiatal azt nyilatkozta, hogy a bejegyzés megírásával az Amerikai Egyesült Államokban történt iskolai lövöldözéseket akarta kifigurázni, poénnak szánta azt, és nem gondolta komolyan.

A nyomozók vizsgálják, hogy más bűncselekmény is megvalósult-e.

Azt írták, az elmúlt időszakban a világ számos pontján történt, több ember halálát okozó hasonló jellegű cselekményekre tekintettel a rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak a fenyegető kijelentésekre. Az ilyen tartalmak megosztása január 1-jétől a büntető törvénykönyv módosításával büntetőeljárást von maga után - olvasható a közleményben.

