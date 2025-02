Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. február 10. 10:45 ::

Négy unokáját erőszakolta a nagypapa Nyírábrányban, a nagymama is besegített

Megerőszakoltak és rendszeresen szexuálisan molesztáltak négy kisgyereket a nagyszüleik Nyírábrányban. Az 5 és 11 év közötti kislányok unokatestvérek, a család együtt nevelte őket. Azonban a gyerekek nagyapja és nagymamájuk, sőt az egyikük apja is gyomorforgató dolgokat művelt velük. Korábban a két férfit már letartóztatták, a napokban pedig az 56 éves nagymama kezén is kattant a bilincs - közölte a TV2.



Illusztráció: iStock

A nagymama a rokonok szerint tevékenyen részt vett a kislányok bántalmazásában. Az egyik ötéves gyerek arról beszélt, hogy a mamája vitte át őt az ágyukba, miközben a nagyapjával szeretkeztek. A férfi ugyanis csak úgy tudott "szexuálisan kiteljesedni", hogy közben az óvodás unokáját nézte.

A nagyapa volt, hogy gombászni vitte a gyerekeket az erdőbe, és mind a négyüket zaklatta.

A kislány csak egy idő után mert beszélni a történtekről, azt mondta, nagypapája megfenyegette őket: ha beszélnek, megveri őket.

Az erőszak éveken át tarthatott, a gyerekek megrontását orvosszakértő és pszichológus is megerősítette. A nagyszülőket és 37 éves fiukat 12. életévét be nem töltött, hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal gyanúsítják, akár 15 év börtönt is kaphatnak.