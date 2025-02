Anyaország, Videók :: 2025. február 14. 09:10 ::

Orbán: Oroszországot visszaintegrálják az európai biztonsági és energetikai rendszerbe is

Halleluja – így kommentálta Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában, hogy megkezdődött egy csúcstalálkozó előkészítése az Egyesült Államok és Oroszország között a háború lezárását célzó tárgyalásokról. A miniszterelnök szerint megérte kitartanunk a békepárti álláspont mellett, amelyet rajtunk kívül évekig csak a Vatikán szorgalmazott. Most viszont „egy nagy elefánt”, Amerika is beszállt ebbe, „a béke hangját Donald Trumpnak hívják most a nyugati világban”.

A kormányfő megfogalmazása szerint a nyugati világnak az egyik pillére, méghozzá az erősebbik, vagyis az Egyesült Államok egy olyan változást indított el, ami az egész nyugati világ gondolkodásmódját helyezi új pályára. Az első ilyen a háború, hiszen eddig „azt mondták, hogy a háborút folytatni jó”. A második a migráció, hiszen eddig a migrációt támogatni kellett, most viszont az lett kimondva, hogy a migráció rossz. Ugyanez van a zöldügyekben, eddig az volt, hogy a minden más szempontot megelőző zöldpolitika a jó, most viszont kiderült, hogy nem így van: jó, ha a világ zöldebb, de ezt nem lehet a gazdasági észszerűség rovására megvalósítani. A gendert is ide hozta, eddig azt mondták, hogy vége a bináris világnak, és vannak választható állapotok, Amerika viszont azt mondta, hogy nem: van férfi és van nő. – Mi már Trump voltunk Trump előtt – fogalmazott annak kapcsán, hogy a kormány már korábban azt képviselte, amit most az Egyesült Államok. Szavai szerint ha jön az amerikai elnök és békét teremt, Oroszországot pedig visszaintegrálják az európai biztonsági, sőt még az energetikai rendszerbe is, az Magyarországnak nagy lökést ad, „sokat nyerünk a békén”.



Orbán Viktor szerint Európába, ami eddig és most is a háborút támogatja, nem világos, hogy miért kapna helyet a tárgyalóasztalnál. – Mi viszont ott leszünk minden fontos helyen, ahol magyar érdekekről van szó, súlyunknak megfelelő helyen és én mindent meg is fogok szerezni Magyarország számára, amire szükségünk van – fogalmazott.

Szóba került az interjúban a csütörtöki müncheni támadás, ennek kapcsán a kormányfő kijelentette, hogy az embercsempészek által szervezett illegális üzlet eredményeként beengedni milliószámra embereket, az nem jó, abból nem sülhet ki jó. Ismét beszélt a „Soros-tervről”, amely szerinte működik, amin dolgoznak jelenleg is. Megjelent Európában a terrorizmus, a gazdasági terhek pedig kezdenek elviselhetetlenné válni, de ezekből mi kimaradtunk, „olyan betegségről van szó, amely Magyarországot nem fertőzte meg”. A miniszterelnök szerint ha alapvető kérdésekben elválik az emberek és a kormányok álláspontja, az probléma, annak előbb-utóbb valami következménye kell, hogy legyen, a demokratikus rendszer nem bírja ki ezt a véleménykülönbséget.

Az AfD kancellárjelöltjével zajlott találkozóról Orbán Viktor azt mondta, hogy szerinte korrigálni fog a német rendszer, és azokat a szereplőket emeli fel, akik alapvető kérdésekben a nép oldalán állnak. Az AfD pedig egy ilyen párt, a migrációt érintően azt képviselik, amit az emberek, de ugyanez igaz a gazdaságra is. Mellékesen jegyezte meg, hogy több dolog, amit mondanak, a magyarok álláspontjával is egyezik. – Az AfD előretörése Magyarország szempontjából jó dolog – szögezte le.

A kormányfő kitért arra is, hogy 2010-ben tudta, hogy az Európai Uniónak „kampó”, ha valamit nem találnak ki a németek és franciák, és nem állítják új pályára az uniót, akkor a napjai meg vannak számlálva. – Nem kell ebből kilépni, szétesik magától is – tette hozzá. Még mindig azt mondja, hogy Magyarországnak inkább belül kell lennie, de azt is látni kell, hogy az Európai Unió így nem tud megmaradni. Ez nem egy magyar kilépési szándék, hanem Európa legtekintélyesebb közgazdászainak egyike is azt képviseli, hogy az uniónak vége van, hacsak sürgősen nem változtat néhány dolgon radikálisan. Két dolgot említett itt, az első az energiaárak csökkentése, ami rossz a családoknak és tönkreteszi az európai cégeket. Márpedig szerinte egy európai szabályozás miatt magas az ár. A másodikként az európai tőkepiac létrehozását mondta, amin változtatni kell. Ezt úgy magyarázta, hogy például arab és ázsiai országok bátorítják az európai tőkét, hogy hagyja el a kontinenstm és máshol fektessen be. Ez ellen úgy kell változtatni, hogy jobb ajánlatot teszünk az európai tőkének, hogy ne Amerikába menjen.

– Mi látjuk Európának a kapálózását, és nem biztos, hogy túléli ezt a helyzetet. De nekünk nem Európáról kell gondolkodni elsősorban, hanem Magyarországról, hiszen elsősorban nem európaiak vagyunk, hanem magyarok – fejtette ki. Vagyis, mi nem lehetünk kiszolgáltatva az európai gazdaságnak. Ehhez elsősorban fejben kell változni, azt kell megérteni, hogy a világ gazdasági jövőjét nem Európában írják, hanem Ázsiában, az arab világban és ha Donald Trump sikeres lesz, akkor Amerikában. Mindebből az következik itthon, hogy támogatni kell a kkv-ket, hogy külföldi kapcsolatokat építsenek ki, digitalizáljanak és feltőkésedjenek.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy megvédik a nyugdíjakat, az nem egyszerűen pénz, hanem megbecsülése kérdése is. Szerinte azt is követeli Brüsszel, hogy az energiaszolgáltatók szabadon határozhassák meg az árakat, ha ezt Orbán Viktor „hagyná”, akkor nagyon emelkednének az árak. Ma ugyanis a magyar családok fizetik a legalacsonyabb rezsit az Európai Unióban és vissza kell verni azokat a kísérleteket, amelyekkel Brüsszel fel akarja emeli a rezsiköltséget.

