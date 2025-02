Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. február 18. 20:15 ::

"Romaügyi" szakértő erősítette meg: nem a gyerekszeretet, hanem a primitívség a magas cigány szaporulat oka

Aligha veszi bárki komolyan, hogy a cigányok "legendás gyerekszeretete", amit ők maguk előszeretettel hangoztatnak, bármiféle valós alapokon nyugodna. A sok ezer ellenérvből elég csak azt az egyet kiemelni, hogy látható, milyen körülmények között tartják őket.



Fotók: Napiszar

Nem vehető komolyan az a kifogás sem, hogy "de hát a szegénység", mert alapvető higiéniai elvárásokat anyagi helyzettől függetlenül is lehet teljesíteni, mint ahogyan az sem pénz kérdése, milyen viselkedési formát ad át a szülő gyermekének.

Márpedig a cigányok esetében az átadott minta minden, csak nem nevezhető normálisnak. Ezt mi tudjuk, s ha nem is a fenti szavakkal, de lényegében hasonlót nyilatkozott egy cigány úgynevezett "romaügyi szakértő" is. A Demokratában jelent meg egy interjú Forgács Istvánnal, aki "felzárkóztatási tanácsadó". Ő maga is cigány származású, rasszizmussal igen nevetséges lenne vádolni...



Fotó: Vermes Tibor/Demokrata

Nagyon fontos, hogy ő is elmondja: a népszámlálási adatok szerinti 210 ezer főnyi cigányság nem igaz. Mint fogalmaz, "reálisan nézve a cigány lakosság száma valahol egymillió fő környékén lehet, ami a teljes lakosság mintegy tíz százaléka." Azt is hozzáteszi, hogy a fiatalabb generációk körében ez az arány sokkal magasabb. Döbbenetes, de igaznak tűnő az az állítása is, hogy a mostani középkorúaknak szembe kell nézniük azzal, hogy mire nyugdíjasok lesznek, sokkal több cigány lesz középkorú, mint amennyit ők középkorúként tapasztaltak.

Az interjúban az is elhangzik, hogy 2050-re ez a 10%-os arány felkúszik 18-20%-ra, tehát mintegy 2 millió cigány él majd Magyarországon. Számszerűsíti azt is, hogy ez - a Debreceni Egyetem 2018-as tanulmányára hivatkozva - 2,3-as termékenységi rátát jelent. De még ez sem egyenlően oszlik meg. Ebből is kiemelkedik Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, ahol a koraszülöttek száma is magasabb, mint az átlag, nyilvánvaló, hogy ez utóbbi életmódbeli tényezőkkel van összefüggésben.

Elképzelhető, volna olyan belpesti szélsőliberális "jogvédő", aki élőben még sohasem látott cigányt, és rávágná; persze, hát ők szeretik a gyerekeket, azért szülnek annyit! Mi sem áll távolabb az igazságtól. Itt adjuk is át a szót Forgács Istvánnak:

A cigányok is szeretik a gyerekeket, de le kell számolni azzal a hamis képpel, hogy ez náluk valami igazán különleges dolog és értékesebb vagy több, mint a nem cigányoknál. Szóval nem csak azért van több gyerek, mert náluk ez többet ér, mint másoknál. Ez is egyike azoknak a tabuknak, amelyekről nem beszélünk eleget és ha mégis, azonnal megbélyegeznek. Egy országos kutatás, amely a cigányok és a fogamzásgátlás kérdését vizsgálja, rendkívül hasznos lenne. Ha kiderülne, hogy tízezer megkérdezett cigány párból csak egy számjegyű százalék azoknak a száma, akik tudatosan foglalkoznak a fogamzásgátlással, az eléggé egyértelmű választ adna a fenti kérdésre. Továbbá ha a megkérdezett cigány nők több mint hetven-nyolcvan százaléka azt felelné, hogy nincs beleszólása abba, mikor él nemi életet a férjével, az is határozott jellemzője lenne ennek a kérdésnek. Ezeket a számokat nem hasraütés-szerűen mondom, hanem az alapján, hogy járom a településeket és találkozom közösségekkel.

Tehát nem sok köze van a gyerekek szeretetéhez, sokkal inkább ahhoz, hogy egyes cigány közösségek - mondjuk ki egyenesen - félállati szinten tengődnek, ilyen vonatkozásban nem sok tudatosság lelhető fel bennük az élethez való viszony tekintetében, és ezért születik annyi cigány gyerek. Akiket aztán úgy "nevelnek", ahogy. Sajnos amíg ez a helyzet, a cigányság népszaporulata majdnem, hogy egyet jelent a potenciális bűnözési ráta növekedésével is, hogy még pontosabban fogalmazzak, a születési ráta növekedése kéz a kézben jár a bűnözési rátáéval.

Akármennyire is sértően hangzik ez, ki kell mondani, és Forgács István szavai ritka és tiszteletreméltó kivételnek számítanak a cigány véleményformálók körében is, mert ő úgy tűnik, az igazság talaján állva igyekszik a kérdéshez közelíteni. Ez már sokkal inkább valós cigány érdek, mint odadobni az egész cigányságot a szélsőliberális magyarellenes gyűlöletkeltők (akik között "érdekes" módon sok a zsidó származású) kezei közé, hogy azok pajzsként használják a cigányokat a magyarok ellen.

Henney Viktor - Kuruc.info