Még az érvényben lévő vendégmunkás-szabályozásokat is semmibe veszik

Orbán Viktor egyik kedvenc mondása, hogy a Magyarországon lévő migránsok száma zéró - sajnos ezen kijelentésnek a valósághoz való viszonya a zéró. Már most 100-200 ezer gazdasági migráns, tehát vendégmunkás tartózkodik hazánkban. Érezték a fideszes agytrösztök is, hogy "zavar van az erőben", és egyre nehezebb megmagyarázni az átlag fideszes szavazónak, hogy létezik "jó és rossz migráns".

A tavalyi év végén bejelentették, hogy szigorítanak, sőt, még annál is többet tesznek, megszüntetik a vendégmunkások beáramlását. Aztán kiderült, ezt úgy kell érteni, hogy csak azokból az országokból érkezhetnek 2025. január 1-je után vendégmunkások, amely országokkal van visszafogási egyezménye Magyarországnak. Márpedig ez akkor csak Örményország és Grúzia volt, s mivel e két országból eddigi sem érkeztek, a gyakorlatban ez úgy volt értelmezhető, hogy tényleg nem jönnek.

Aztán rá pár nappal megjelent nagy titokban egy kormányrendelet, amiből kiderül, hogy azért nem eszik olyan forrón a kását, a filippínó vendégmunkások a Fülöp-szigetekről mégis érkezhetnek feltétel nélkül.

Naná, hiszen a globális nagyvállalatok előszeretettel cserélik le a magyarokat filippínókra, de ettől függetlenül is arra lehet számítani, hogy a következő hónapokban azért megtalálja a kormány a módját annak, hogy továbbra is szolgálhassa a globális nagytőkét, hiszen egész gazdaságpolitikája erre épül. Csak a szavazóknak kell időnként eladni, hogy ez másként van.

Azonban olyan információk birtokába kerültünk, hogy Iváncsán nem várják meg ezt sem, az SK akkumulátorgyár már a most érvényben lévő vendégmunkás-szabályozásokat is megkerüli, aligha hiszem, hogy erről ne lenne tudomása a kormánynak. Az történt ugyanis, hogy onnan származású információk szerint mintegy három héttel ezelőtt három busznyi vietnámi vendégmunkás jelent meg a cégnél. Akárhogy is nézzük, ez már 2025. január 1-je után van. Egyelőre meg nem erősített belső hírek szerint márciusban még kínai vendégmunkások is érkeznek, ráadásul turistavízummal...

Sőt, a cég koreai vezetése gyakorlatilag olyan hangulatot alakít ki, amelyben a magyar munkavállalókkal kifejezetten éreztetik, hogy másodrendűek, a cél az, hogy minél több magyar mondjon fel, helyükre jöhetnek az ázsiai vendégmunkások. Hangsúlyozom, ezt egy olyan cégnél történik, amely komoly adókedvezményben részesül az állam részéről. Arról már ne is beszéljünk, hogy Botka László polgármester pedig azt vetette fel pár napja, hogy Szegedre érkezni fognak ezres nagyságrendben a kínai vendégmunkások... Most tegyem fel a kérdést, ezt mégis hogyan? Hiszen a jelenlegi szabályozások szerint onnan se érkezhetnének...

Úgy tűnik, a "szigorú" vendégmunkás-szabályozás nem ér többet, mint egy közönséges papírrongy.

Lantos János - Kuruc.info