Ezres létszámban érkeznek a kínai munkások Szegedre

A következő hónapokban ezres létszámban érkeznek kínai munkások a BYD új üzemcsarnokainak felépítésére, és számukra először átmeneti munkásszállás épül, közölte Botka László az idei költségvetés bemutatásakor.



Botka László kínai vendégekkel 2024 novemberében a szegedi BYD-gyár építkezésén (fotó: Fb)

A Szegeder szerint a szegedi polgármester közölte, a hosszabb távon felvenni tervezett 10 ezer alkalmazott húsz százaléka a kínaiak szerint mérnök lesz, így a magasabb beosztású alkalmazottak számára új lakások építésére is szükség lesz Szegeden.

Botka arról is beszélt, ami már az évértékelőn is elhangzott, hogy, bár a BYD-nál a kínaiak a helyi dolgozók alkalmazásában érdekeltek, az alacsony szegedi munkanélküliség miatt a Makó környéki (7–8%-os munkanélküliség), valamint délvidéki (8–9%-os munkanélküliség) munkásokra is számítanak a jelenleg Szegeden a szakképzésben és a mérnökképzésben tanuló fiatalok mellett.

A BYD tervei szerint már az év végén megkezdhetik az első szegedi elektromos autók legyártását.

Az is elhangzott, hogy a lakóparkok mellett véderdőt ültetnek, a gyártelepen pedig kisebb tó is lesz a BYD dolgozóinak, de azt a közelben lakóknak is megnyitják.

(24 nyomán)