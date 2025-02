Anyaország :: 2025. február 26. 20:14 ::

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely tiltakozik a digitális állampolgárság kötelezővé tétele ellen

Bill Gates és a Rockefeller Alapítvány terveibe illik bele a digitális azonosító erőltetése, amelyet a globalisták 2030-tól kötelezővé tennének a társadalomban való részvételhez. A Mi Hazánk tiltakozik az erőltetett digitalizáció ellen, és ahogy a covid-diktatúra idején, úgy most is kiállunk az emberi szabadság mellett. Arról is beszéltem, hogy miközben a miniszterelnök újra megígérte a készpénzvédelmet, a Mi Hazánk erről szóló javaslatát egy éve nem veszik napirendre, írja Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese.