2025. március 19. 13:15

A gyerekeket a kütyüfüggőségtől megvédeni hivatott javaslatcsomagot ismertetett Dúró Dóra

Miközben gyermekvédelemről beszél a kormány, Szájert visszaengedi vezető pozícióba, és az államilag támogatott Hunyadi-filmben is leszbikus jelenet is van. De nem tesznek semmit az évről évre fokozódó kütyühasználat ellen sem, miközben a túlzott képernyőzés függővé teszi a gyerekeket, és az agyukban anatómiai változást is okoz. A Mi Hazánk hétpontos javaslatcsomagját is ismertette a párt elnökhelyettese.

