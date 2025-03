Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. március 20. 17:51 ::

A 78 éves Nádasdy Ádám örülne, ha a felvonulás következtében "csinos fiatalemberek" "meleggé" válnának

– Nemzeti érzelmű ember vagyok, és szégyellem, hogy a Fidesz milyen beállításba hozza Magyarországot. Ez Európa szégyene, minden fővárosban tartanak Pride-ot, és akkor nálunk pénzbüntetést kell fizetni. Ha ezt elmesélem Bécsben vagy Amszerdamban vagy Londonban, ugyanúgy fognak sajnálkozni, mint a vasfüggöny alatt, hogy nálatok ezt sem lehet, azt sem lehet – nyilatkozta Nádasdy Ádám a Klubrádiónak.



A ferde hajlamú nyelvész úgy gondolja, nagyon fontos, hogy a gyerekek lássák, vannak "melegek", ezen belül is "a homoszexualitás emberi arcát", azt, hogy "két ember szereti egymást", nem azt, az interneten gyakrabban látható "csúnya arcát." Úgy véli, hogy ez sokkal inkább "propagandisztikus szájtépés", mint valódi hadjárat a kormány részéről, és reméli, lufiként fog kipukkanni mihamarabb.

– Ilyet mondanak, hogy homoszexuális propaganda. Hát ezen röhögnöm kell. Bár volna ilyen, én örülnék a legjobban ha attól, hogy felvonulok, csinos fiatalemberek úgy döntenének, ők is melegek lesznek. Ez sajnos nem így működik, hiába próbálom rábeszélni őket. Ez egy ösztönbeállítás, olyan, mintha rá akarnék beszélni valakit arra, hogy színvak legyen. A kedvemért nem lesz színvak, akármennyire is ecsetelem neki a színvakság előnyeit – hangzott el Nádasdytól az adásban.

Hozzátette: a Fidesz előbb-utóbb meg fog bukni, csúsznak egyre lejjebb, "ássák már a saját sírjukat, csak ásnák már gyorsabban."

Az idei buzifelvonuláson ott lesz, bárhol is legyen, a bírságot is befizeti, ha kell. A helyszínre is adott ötletet: Párkány mint "a legközelebbi szabad város Budapesthez képest, ahová a Fidesz keze nem ér el."

