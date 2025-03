Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. március 27. 09:25 ::

Mit reagált Magyar Péter és Orbán Viktor a cigánybűnözés újabb állomásaira?

Tragikus gyorsasággal szedi áldozatait a cigánybűnözés az országban. A drogok ez esetben minden bizonnyal súlyosbító tényezők, de semmi esetre sem a fő ok. Mert az a gyilkos állat, aki bedrogozva agyonver ártatlan embereket, az két-három feles után is meg fogja, tenni, de akár teljesen józanul is, hiszen egy olyan bűnözői szubkultúrából érkezik, ahol az öncélú és primitív erőszak mindennapi, sőt, menő.

Tegnapi hír, hogy rohammentő vitte el a Megyaszón összevert idős házaspárt. Itt pár hete szabadult csak a börtönből egy cigány, aki szerdán egy idős házaspár otthonába tört be. Az áldozatok kiválasztásában bizonyára nem az anyagi helyzetük játszott szerepet, hiszen néhány ezer forintnál többet onnan nem zsákmányolhatott, sokkal inkább a védtelenségük lehetett csábító a bűnözőnek. Az otthon tartózkodó idős házaspárt egészen morbid módon egy nagy kutyaeledeles konzervvel verte szét, annyira, hogy a rohammentőnek kellett őket kórházba szállítani, erről számolt be a Magyar Jelen.

De említhetem azt az esetet, amelyről tegnap adtunk hírt portálunkon, ahol már 17 évesen gyilkolt a „rejtett erőforrás”. De ott a fonói brutális gyilkosság, ott van a pásztói eset, amikor egy édesapát vertek kis híján halálra, de ott van Kazincbarcika, itt egy idős nőt vertek meg súlyosan. Az a legdurvább, hogy ezek tényleg csak az elmúlt pár nap történései, és vélhetően annak is kis szeglete.

Jogosan merül fel – még ha illúzióink nincsenek is -, mit reagál erre az a két politikai erő, az a két politikus, aki vélhetően jövő tavasszal meg fog ütközni a miniszterelnöki székért, tehát Orbán Viktor és Magyar Péter.

Nagyon beszédes.

Orbán Viktor a cigány „trash celebbel”, Győzikével humorizál azon, mi legyen az örökbefogadott zebrájának neve, Magyar Péter pedig annyit fűz hozzá, hogy „éljen Bódis Kriszta!”

Hosszas Facebook-bejegyzésben ecseteli Bódis Kriszta munkásságát, és dicséri, amelyben konkrétan leírja, hogy „éljen Bódis Kriszta”, de itt inkább idézzük is részben őt:

Bódis Kriszta a szerzői nevén vált ismertté és már egyetemi éveitől kezdve 1992-től közel száz dokumentumriportot készített a Magyar Televíziónak a dokumentarista, producer Vitézy László vezette Háló, valamint a Théma szerkesztőségében rendezőként, elsősorban az ismeretlen Magyarországról, kirekesztésről, a rendszerváltás veszteseiről, a nők emancipációjának elakadásáról, szegénységről ezen belül a legnagyobb magyar kisebbség, a romák szociális helyzetéről, de az ettől független a roma kultúráról, identitásról is. Ezekben a témában jó néhány díjat begyűjtő, nagyobb lélegzetű dokumentumfilmet készített. A filmezés során a megismerésre törekedett, ezért hosszú időt töltött és bensőséges kapcsolatot alakított ki, valamint együtt dolgozott a filmen azokkal a közösségekkel, emberekkel, akikkel, akikről forgatott, hogy minél hitelesebben mutassa meg műveiben a valóságot. Így vett részt és filmezett például évekig a békési oláhcigány közösség életének jelentős alkalmain. Majd filmes aktivistaként prostitúcióra kényszerített nőket mentett az emberkereskedők és kitartott, bántalmazó férfiak karmai közül, miközben forgatott az áldozatvédelem hiányosságairól. Az „Isten adóssága” című dokumentumfilmjének forgatása során közvetlen a nyomorban élők között kezdett önkénteskedni azon az ózdi, többségében romák, mélyszegénységben élő emberek lakta szegregátumban, a Hétes telepen, ahol a filmet forgatta.

Ez mind „szép és jó”, de egy árva szó nem hangzik el arról, vajon a „roma identitásnak” miért része a rúgós kés másokba állítása például.

Nos, ezekre választ nem kaptunk sem itt, sem ott. Mindenesetre, aki a valóság talaján szeretne állni, és fontos neki a magyar ember biztonsága és a rend, ajánlom, látogasson el szombaton 4 órakor Fonóra

Henney Viktor – Kuruc.info

Frissítés: a szokásos következmény nélküliség

Olvasónk a megyaszói esetről:

A tettes már évek óta tört be emberek házaiba, lopott is, semmi következménye nem volt.

Dohányboltot rabolt ki tavaly a szomszéd faluban, de nyilván kiengedték hamar, mert jól viselkedett. Ugyanez a személy ellopott egy láncfűrészt még hetekkel ezelőtt, a rendőrség "nem tudta elkapni", nyomozó nem ment a beígért napon. A tettes neve Horváth Elemér: