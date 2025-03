A három sérült gyermekét egyedül nevelő Kertész Nikolettának ítélte oda a Mi Hazánk elnöksége a Magyar Életért díjat, melyet a jövő szombati Anyaparlamenten adnak át, miután az édesanya saját gyermekeinek tragikus sorsán felülkerekedve sok ezer gyermek és család életén segített már.

Kertész Nikoletta a férje 6 évvel ezelőtt bekövetkezett halála óta egyedül gondozza, neveli a 24 éves Dávidot és a 12 éves ikreket, Hunort és Nimródot. Legnagyobb fia súlyos értelmi sérült, az ikrek egyike nem beszélő értelmi sérült autista kisember, másikuk ép értelmű, de szintén tartós beteg. Nikoletta mérnöki pályáját kényszerűleg elhagyva 9 évvel ezelőtt idegrendszeri terapeutává képezte át magát, és már terapeutákat is oktat, hogy ebben a szabadabb időbeosztásban tudja a családját menedzselni és eltartani.

10 éve alapította SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS! nevű Facebook-csoportját, ahol az étrendi és laborvizsgálatokon alapuló összetett terápiarendszerének segítségével sok ezer gyermek állapotát tette jobbá. Sőt nemcsak az autista gyermekek szülei, hanem sokan mások is követik és alkalmazzák terápiarendszerét. A gyermekek egészségesebb táplálkozásáért az autista csoporton kívül is folyamatosan tesz. Fél évvel ezelőtt a nyilvánosság elé kilépve erőteljes felvilágosító kampányba kezdett az oltási kötelezés eltörléséért ügyvédi, orvosi, szülői csapattal és civil aktivistákkal.

A parlamenti díjátadó nyilvános esemény

A Magyar Életért díjat ünnepélyes keretek közt adják át, az Anyaparlament április 5-i alakuló ülésén. Az Országgyűlés alelnöke, Dúró Dóra által a Felsőházba összehívott 400 fős Anyaparlament célja – a már sok éve működő Nyugdíjas Parlamenthez hasonlóan – az anyák sajátos problémáira szakszerű válaszok felmutatása, hathatósabb családpolitikai javaslatok megfogalmazása.

Az Anya-Ország Alapítvány és a Mi Hazánk Mozgalom által szervezett Anyaparlament első plenáris ülésén, április 5-én, szombaton 10-12 óráig felszólal többek közt dr. Borvendég Zsuzsanna EP-képviselő, dr. Fiszter Zsuzsanna hitelügyi szakértő, Füssy Angéla, a Magyar Jelen újságírója és dr. Pécsi Rita neveléskutató. 12 órakor állófogadás (szendvicsebéd) várja a részvevőket, akik a világ legszebb Parlamentjében az elsők közt tekinthetik meg a Szent Koronát az akkorra elkészülő, új tárolójában.

Kizárólag olyan nők jelentkezhetnek, akiknek van gyerekük (s akár már idősebbek), vagy várandósok. Kisbabák is bevihetők az Anyaparlamentbe a plenáris ülésterem „patkójába” is 3 éves korig; Dúró Dóra az országgyűlési alelnöki irodáját babaszobává alakítja erre a napra, ott pelenkázni és szoptatni is lehet. 4-13 éves korig pedig a Mi Hazánk frakciótermében gyermekmegőrzést vállalnak. A kisgyermekes apukáknak az Országház közelében lévő Olimpia parki, exkluzív játszóteret vagy a Margit-szigetet is jó szívvel ajánlják a szervezők az esemény alatt.Jelentkezés kizárólag ezen a linken: http://mihazank.hu/anyaparlament