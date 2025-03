Anyaország, Extra :: 2025. március 29. 00:50 ::

Győzike már ki is választotta szeretett Orbánjának legújabb (?) zebráját

Gáspár Győző pénteken kiposztolta Facebookra, hogy Orbán Viktor felkérte őt a megfelelő zebra kiválasztására a budapesti állatkertben – írja a „ poszt” szót mantraként használó Telex.

A Győzikének címzett levélben a miniszterelnök azt írta, „az interneten nagyjából mindent megbeszéltünk zebra-ügyben”. Orbán szerint ideje a tettek mezejére lépni.

Kérem, legyen segítségemre, és munkatársam kíséretében válassza ki a megfelelő jószágot a Fővárosi Állat- és Növénykert örökbefogadható zebrái közül

– írta a miniszterelnök. Orbán annyival zárta a levelet, hogy a pénzügyeket intézi. Gáspár Győző azt írta kísérőszövegnek a kép mellé, szombat este „a TV2 híradójában minden kiderül, és végre az emberek megtudhatják, hogy van-e zebra vagy nincs”.

Ehhez képest nem sokkal később az Origónak már el is spoilerezte . „Olyan zebrát választottam, ami még fiatal, nemrég született. Miniszterelnök úr a mai nappal örökbe is fogadta” – mondta, hozzátéve, hogy Orbán még csak fényképen látta a zebrát.

Győzike – nem sokkal a zebrás bejegyzése után – Instagramon is posztolt. A közzétett képen Orbán , Győző és három zebra látható. Győzike „vagyunk végig 2026”, és „csak a Fidesz” feliratokat is tett a szerkesztett fotóra. A poszthoz pedig a Romantic Szeretem őt című slágerét csatolta.

Mint írtuk, a miniszterelnök zebrát akar örökbe fogadni, és levelet is küldött a Fővárosi Állat- és Növénykertnek. A levél előzménye az, hogy Magyar Péter korábban egy posztban erős állításokat tett Orbán Viktor családjának hatvanpusztai birtokáról. Egyebek mellett arról is írt, hogy szerinte a családnak „házi szafarija” is van, ahol zebrákat tartanak. A Kormányzati Tájékoztatási Központ később reagált Magyar kijelentéseire, azt közölték, hogy az egész viccnek is rossz. Hogy Magyar Péter mire alapozza állításait, egyelőre nem tudni.

Mészáros Lőrinc egyik cégének Hatvanpusztához közeli telephelyén zebrákat is találtak 2024 őszén a Gulyáságyú Média munkatársai. A Mészáros Csoport azt írta 444-nek , hogy ők a zebrákat és más állatokat minden esetben engedéllyel, a hatályos jogszabályok betartásával tartják.

Korábban írtuk: