A Tisza Párt vezetője azt kérdezte: „tényleg azt gondoltátok, hogy ha a tegnap beadott törvényjavaslat alapján majd vagyonnyilatkozatot kell tennem, akkor sikerül megfosztanotok az európai parlamenti képviselői mandátumomtól és akkor az idők végezetéig maharadzsa maradsz?”

Bohócok vagytok, de a rosszabbik fajtából való. Nemcsak a saját vagyonnyilatkozatom lesz nyilvános, hanem a hozzátartozóimé is. Lehet követni! Toljuk le együtt a nadrágot miniszterelnök úr! Áll az alku?

– fogalmazott Magyar.

Az ellenzéki politikus spoilerezett is, és a következőket írta magáról:

Máskor legyél már elég bátor és ne ilyen bonyolult címet adj a törvényjavaslatnak! Elég lenne annyi, hogy “Szabaduljunk meg Magyar Pétertől, mert rettegünk” törvény. Vagy “itt már nem csak a lé, hanem a lét a tét” törvény – üzente Orbánnak.

Utóiratként a következőket kérdezte a miniszterelnöktől, „megfelelő árnyékot adnak a hatvanpusztai uradalmi birtokon ültetett, darabonként 30 millió forintért vásárolt, előnevelt fák, amiről a kedves feleséged mesélt azon az emlékezetes tabajdi estén, amikor véletlenül leöntöttem a fehér ingedet vörösborral? Emlékszel, amikor egy üveg bor elfogyasztása után hazavezettél Felcsútra? A családi freskó elkészült már a főépületben? Tényleg félnek az unokák a kis házi szafaridban nevelkedő zebráktól?”

Hallom 20 év miniszterelnökség és havi 7,2 milliós fizetés mellett nincs megtakarításod. Ha nagyon megszorulsz, szólj. Nem szeretném, ha a zebrák szükséget szenvednének! Tényleg, mit esznek? Zabot? Remélem, az udvari bolondjaid szóltak, hogy a “csodafegyverek” sokszor besültek már a történelem során – zárta a bejegyzést.

az Ön által idézett posztban szereplő összes állításra csak egy mondattal tudunk válaszolni: Ez még viccnek is rossz!

Menczer szerint Magyar Péter hallucinál, ő pedig hisz Orbán vagyonnyilatkozatában

A Fidesz szóvivője arra reagált, hogy a Tisza Párt elnöke Orbán Viktornak szegezte a kérdést többek közt arról is, hogy a zebráitól tényleg félnek-e az unokái.

„Kicsi, bármit fogyasztasz, káros, törvénytelen és hallucinációkat okoz. Azt hallucinálod, hogy a miniszterelnök felesége szóba áll veled? Egy ilyennel? Ne viccelj… Szafariról, zebrákról meg letolt gatyáról hallucinálsz?” – sorolta kérdéseit Menczer, majd arról is érdeklődött, hogy „az új barátnődet lehallgattad már, Poloska?”

– jelezte, utalva arra a módosításra, amely kötelezővé tenné Magyar számára, hogy nyilvánosságra hozza a vagyonnyilatkozatát. (Mondjuk, Orbán vagyonnyilatkozata évtizedek óta maga a az írásba adott csalás... – a szerk.)

Emlékeztette őt, hogy jön a nagytakarítás, majd utóiratként annyit tett még hozzá:

(24 nyomán)

A Gulyáságyú videóján a hatvanpusztai fauna

Frissítés: Szoktátok használni a letakart páncélos járműveket ebéd után?

Elnök úr,

Hallom ideges lettél a zebrák meg a családi freskó miatt és azt üzented, hogy ez még viccnek is rossz. Valóban, viccnek elég durva lenne.

Örülök, hogy nem azt mondtad, hogy nem igaz és már azzal sem jöttél, hogy nem a tietek a 13 milliárdból felhúzott uradalmi birtok. Eddig is elég nevetséges volt az az érvelés, hogy a kedves, 85 éves papa építette magának ezt a pár ezer négyzetméteres dácsát.

A zebrák egyébként ott vannak, videó is van róluk (remélem nem vertek át benneteket és nem csak lovakra festettek csíkokat). Tudom, hogy a birtok gázszerelőjének a nevén vannak, de azért még harapnak, szóval csak óvatosan!

A családi freskót könnyű lenne cáfolni, csak be kell engedni a sajtót és tartani egy tárlatvezetést (legfeljebb addig lemeszelitek, mint a komcsik a szentképeket). Nem is értem miért nem vagy büszke az uradalmi birtokra: kazettás mennyezetes könyvtárszoba, elmélkedő sétány, medencék, tavak, kis erdő, több száz hektáros birtok, három óriási hűtőterem (nyilván a mamának, amikor összeüti két főre a lecsót). A pánikszoba is a szülőknek készült?

Egyébként a 20-25 éves, harmincmilliós fákat könnyű ellenőrizni. Össze kell vetni az építkezés alatt készült képeket és a mostaniakat. Vagy nálatok két év alatt a fák is az égig nőnek?

Tényleg visszabontattad a pálmaházat, mert elsőre kicsinek találtad? Ha a kedves papa lakik ott, akkor miért Anikó irányítja a kertészeket és miért mesélt olyan szenvedélyesen a veteményes kertről?

Szoktátok használni a letakart páncélos járműveket ebéd után?

Aztán tavaszi nagytakarítás volt-e már?

Bónusz kérdés, ha már kitervelted, hogy hozzam nyilvánosságra, hogy 13 éve van egy üres telkem Balatonhenyén: Igaz az, amit a falubeliek gondolnak, hogy az a több ezer négyzetméteres kúria, amit 3-4 milliárd forintért felhúztak, az a saját lábán álló lányodé? Tudod, az az épület, ami miatt kivágták a fél domboldalt, módosították a helyi szabályokat, elterelték a kéktúra ösvény nyomvonalát és amiért nem akartátok, hogy induljak polgármesternek a faluban?

De tényleg elnök úr, mit esznek a zebrák? Kijön a hónap végén a zab?