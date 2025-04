Anyaország, Videók :: 2025. április 10. 10:40 ::

Bioterrorizmus okozta a járványt? - A Mi Hazánk nyomásgyakorlása után a kormány is vizsgálódik

A Mi Hazánkon kívül senki sem akarja érdemben vizsgálni azt a lehetőséget, hogy esetleg okozhatták-e valakik szándékosan a hazánkban a hetvenes évek óta most először megjelenő ragadós száj- és körömfájás járványt, írja X-bejegyzésében a pártelnök.



A Mi Hazánk írásbeli kérdésekkel fordult az agrárminiszterhez, de a válaszokban semmi konkrétum nem szerepel, csak a folyamatban lévő nyomozásra hivatkoznak. A Világgazdasági Fórum (WEF) már régóta szorgalmazza, hogy húsok helyett mesterséges hússal, rovarokkal, génmanipulált termékekkel etessék az emberiséget.

A Világgazdasági Fórum (WEF) arra is kérte a kormányokat, hogy próbálják leállítani a termények otthoni termesztését és a belőlük való ételkészítést. A mesterséges, génmanipulált, ipari élelmiszerek egészségre gyakorolt hatásával persze nem foglalkoznak.

Továbbra is várjuk a válaszokat, hogy ki és miért lehet felelős a ragadós száj- és körömfájás vírus újbóli megjelenésével kapcsolatban, illetve miért kezdték leölni a teljes állatállományt, egyéb, a magyar állattartó és a magyar gazdaság érdekeit jobban figyelembe vevő megoldások helyett - közölte Toroczkai.

Közben ébredezik a kormány is: vizsgálatot kértek

A járványhelyzetről is tárgyalt a kormány, jó hír, hogy egyelőre a négy fertőzésen kívül továbbiakat nem találtak. Vizsgálják, hogy miként került a fertőzés a telepekre. A járvány kapcsán hatósági vizsgálatot kértek, mert nem zárja ki a kormány, hogy mesterségesen előállított vírusról van szó, ezt még vizsgálják a laborok - jelentette ki Gulyás Gergely a ma délelőtti kormányinfón az Index beszámolója szerint.

A járvány megfékezése érdekében továbbra is szigorú korlátozások és állategészségügyi intézkedések vannak érvényben. Ezek betartása mindenki közös érdeke - a gazdáké, a helyieké és az ország egészéé is. A kormány arra kér mindenkit, hogy működjön együtt a hatóságokkal, és tartsa be az előírásokat - tette hozzá a miniszter.

Arról is beszélt, van "némi ellenállás" az elföldeléssel. A szakhatóság viszont veszélyesnek tartja a tetemek állatégetőbe szállítását, ezért kérik a leölt állatok esetében az elföldelést. Azért nem helyben földelik el az állattetemeket, mert az megfertőzheti a helyi vízbázist, így olyan területeken alakították ki az elföldelésre kijelölt helyeket, ahol ez a veszély nem áll fenn.

