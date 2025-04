Anyaország, Sport :: 2025. április 15. 08:18 ::

Az élsportban visszaszoríthatják a vendégmunkásokat a Mi Hazánk követelése nyomán

Bár többször leszavazták az Országgyűlésben a Mi Hazánk által kezdeményezett 50%-os magyar kvóta bevezetését a hazai csapatsportbajnokságokban, most Schmidt Ádám sportügyi államtitkár szerint végre lesznek szabályozási változások a külföldi játékosok dömpingjének visszaszorítása érdekében.

A magyar kvóta bevezetését azért is szorgalmazza a Mi Hazánk évek óta, hogy a válogatott csapataink színvonalát emeljék, mert ha a magyaroknak nem adnak nagyobb számban játéklehetőséget a magyar bajnokságban, akkor a válogatottba is kisebb merítés lesz, tehát aki a magyar kvótát ellenzi, az pl. a nemzeti tizenegy sikerét gátolja a labdarúgásban – hívta fel a figyelmet Novák Előd.

Pedig nem is olyan jók a külföldiek: bár kevés esélyt kapnak a magyarok, a labdarúgó gólkirály az elmúlt években mégis magyar volt. De még ha jobbak is lennének, a drága pénzért vásárolt külföldi játékosok nem magyar sikert jelentenek. Olyan mérkőzések is voltak pl. a labdarúgó „Nemzeti Bajnokságban”, ahol egyetlen magyar játékos sem lépett pályára. Ezzel érzékenyítik is a szurkolótáborokat a vendégmunkások más területeken való elfogadására is.

A szurkolói pirotechnika szabályozott használatának engedélyezését is szorgalmazza a Mi Hazánk

A Mi Hazánk nem támogat drasztikusabb korlátozást a szurkolói jogok tekintetében, sőt pl. a pirotechnikai eszközök szabályozott használatának engedélyezésére volna végre szükség, persze ellenőrzött keretek között, tehát pl. felelős személy kijelölése legyen kötelező – hívta fel Schmidt Ádám sportügyi államtitkár figyelmét Novák Előd azután, hogy az előző napirendi pontban kormányzati ígéretet kapott a Mi Hazánk egy régi követelése nyomán, így végre kevesebb vendégmunkás és több magyar lehet az élsportban.