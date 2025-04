Anyaország :: 2025. április 15. 21:10 ::

Tíz perc kiabálás után hazamentek Niedermüller antifasisztái

Körülbelül 30–40 ember ember gyűlt össze a Niedermüller Péter által meghirdetett tüntetésre a Nordic Sun Pub előtt kedd délután.



Képek: Lipták Tamás/Magyar Jelen

Több ismert antifasiszta aktivista is jelen volt a megmozduláson, többek között Vajnai Attila, Noé Krisztina és az ATV-n is gyakran szereplő Borgula András. A Böiler nevű antifa zenekar énekese, Riger János is kint járt, lelkesen fotózta a kocsma előtt tartózkodókat.

Természetesen a főszervező, a kerület polgármestere, Niedermüller Péter sem maradt otthon, ráadásul Gréczy Zsolt is kilátogatott elvtársához.

Velük szemben a kocsma mintegy 40-50 vendége szemlélte az eseményeket. A rendőrök nagy készültséggel voltak jelen, a Magyar Jelen helyszíni információi szerint feltehetően ők voltak a legtöbben.

Komolyabb inzultus, szópárbaj, szóváltás nem történt. Az antifasiszta tüntetők oldalán több cigány származású egyén is megjelent, akik folyamatosan élőben közvetítették az eseményt a nagyvilág számára. Az alig több, mint tíz percig tartó összeröffenés egy rövid „mocskos nácik” skandálás után feloszlott, írja a lap.