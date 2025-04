Anyaország :: 2025. április 17. 16:47 ::

A békeharc és a békemenet után itt a békeköltségvetés

A jövő évi költségvetés a békére épít - joggal nevezhető békeköltségvetésnek - és a legnagyobb kedvezményezettjei a gyermeket nevelő családok - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón.

Gulyás Gergely azt mondta: bíznak abban, hogy a világgazdasági és a világpolitikai helyzet változása, elsősorban a béke megteremtése a gazdasági növekedésben is jól látható lesz, ezért a jelenlegi költségvetési tervezet egy óvatos tervezés eredménye, de így is lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy "egyet előre léphessen".

Közölte: a 2026-os költségvetés legnagyobb kedvezményezettjei a gyermeket nevelő családok, így a már bejelentett családtámogatási intézkedések forrása is része a büdzsének.

Hozzátette: jövőre is fenntartják a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat, 13 százalékkal nő a minimálbér, biztosítják a korábbi ígéreteknek megfelelően a hathavi fegyverpénz kifizetését az egyenruhásoknak, és folytatják a béremeléseket is. Mindeközben csökkentik a hiányt, az államadósságot és az inflációt, de számtalan olyan fontos részlet is van a költségvetésben, az adótörvényekben, amellyel egyszerűsödik az adórendszer - jelezte.

A kormány elfogadta a 2026-os költségvetés főbb számait

A kormány csütörtöki ülésén elfogadta a 2026-os költségvetés főbb számait, a büdzsé tervezete a jövő héten a Költségvetési Tanács elé kerül, majd május 2-án nyújtják be a parlament elé. A tervezetben 4,1 százalékos reál-GDP növekedéssel, 3,6 százalékos inflációval és 3,7 százalékos költségvetési hiánnyal számolnak - mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön a Kormányinfón.

Közölte: a béke lehetőséget ad a kormánynak, hogy visszatérjen az adócsökkentés politikájához, ennek fókuszában a családok állnak.

Nagy Márton ismertette a költségvetési tervezet főbb célszámait. Folyó áron a GDP az idei 88 ezer milliárd forintról 95 ezer milliárd forintra emelkedik 2026-ban.

A tervezet szerint a kiadási főösszeg jövőre megközelíti a 35 ezer milliárd forintot, míg a bevételi oldal 34 ezer milliárd forint körül alakulhat, a pénzforgalmi egyenleg hiánya 4100 milliárd forint, az eredményszemléletű hiány (ESA) pedig 3700 milliárd forint lesz, így alakul ki a 3,7 százalékos ESA-alapú hiány.

