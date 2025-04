Anyaország, Videók :: 2025. április 17. 18:56 ::

Bűnvadászok akcióban: a halott koronatanú Rogánról és a végrehajtómaffia új főnökéről beszél

A végrehajtómaffia koronatanúja tavaly szörnyethalt egy megdöbbentő "balesetben" a budapesti Árpád-hídon. Előtte azonban még elmondta egy végrehajtónak, hogy mi az, amiről nem beszélt a bíróságon, mert félt, hogy "kilövik".

Mi most megszereztük a titokban rögzített hangfelvételeket, és folyamatosan nyilvánosságra hozzuk. Ez a legnagyobb politikai botrány. A halott koronatanú beszél Rogán Antalról, és arról is, hogy a végrehajtómaffia ugyanúgy működik továbbra is, mint korábban. A Bűnvadászok meglátogatták a végrehajtómaffia második emberét, aki most irányíthatja a rendszert, írja Toroczkai.