Anyaország, Külföld :: 2025. április 26. 13:46 ::

A Nézőpont Intézet szerint a magyarok túlnyomó többsége jó véleménnyel van az elhunyt pápáról

A magyarok 84 százaléka jó véleménnyel van a héten elhunyt katolikus egyházfőről – derül ki a Nézőpont Intézet e heti közvélemény-kutatásából. Az intézet szerint a Ferenc pápával kapcsolatban kialakult rokonszenvet erősíthette a Szentatya humánus személyisége, magyarországi és székelyföldi látogatásai, valamint békepárti elkötelezettsége is.

A felmérés alapján Ferenc pápa megítélésében egységes a magyar nemzet. Minden társadalmi csoportban többségben vannak a vele szimpatizálók. Érdekesség, hogy nemcsak a 60 év felettiek (93 százalékuk), de a 40 év alattiak is magas arányban (83 százalék) vannak „inkább jó” véleménnyel az elhunyt egyházfőről. A 40 és 60 év közötti középkorúak táborában is magas, de itt a legalacsonyabb a támogatottsága (76 százalék).



Ferenc pápa 2023-as magyarországi látogatása alkalmával (fotó: Grzegorz Galazka/Getty Images)

A Ferenc pápával kapcsolatban kialakult pozitív képnek több oka is lehet. Egyrészt a Szentatya személyisége és hiteles humanizmusa, amellyel nemcsak a katolikus felekezetűek szívébe lopta be magát. Másrészt két magyarországi és csíksomlyói látogatásával a magyarságnak adott különleges figyelem. Végül több olyan témával is foglalkozott a Szentatya, amely a magyarok túlnyomó többségének egyetértését váltotta ki. A genderideológia elleni felszólalása mellett elsősorban a világkonfliktusok békés megoldása melletti elköteleződése emelhető itt ki. Közismert, hogy az ukrajnai háború mielőbbi békés lezárását többször is szorgalmazta. Pápasága alatt háromszor fogadta a Vatikánban Putyin és Zelenszkij elnököt is, ezzel is jelezve a párbeszéd fontosságát. 2023-as budapesti beszédében pedig hiányolta „a békét szolgáló kreatív erőfeszítéseket” a világ vezetői részéről. Érdekes egybeesés, hogy a halálát követő napokban Donald Trump soha korábban nem látott „kreatív erőfeszítéseket” tesz az ukrajnai háború lezárása érdekében – olvashatjuk a Nézőpont állásfoglalását.