Búcsúbuli

A jövő évi választások után bizonyára érdektelen lenne – illetve az igazat megvallva már most is az – de készített a Magyar Hang egy interjút Bedő Dáviddal, a Momentum elnökségi tagjával, aki még jövő év tavaszáig a Parlamentben hűsöl, hogy védhesse a „szabadságjogokat”, pontosabban azt, amit ő annak gondol.

A Momentum egyáltalán nem áll fényesen a pártversenyben, de az interjúból megtudhattuk, hogy Bedőék még ezen a nem túl izmos eredményen is rontani szeretnének: a június végére beharangozott Pride-ig folytatni akarják a tiltakozásokat (például a hídlezárásokat), akkor is, ha ez kontraproduktívnak tűnik.

A gyászos helyzettel Bedő is tisztában van, hiszen szerinte nem jut be jövőre a Momentum a Parlamentbe, amiért a Tiszát, illetve a rossz EP-eredményüket okolta.

Mindamellett, hogy reméljük, Bedőnek ez egyszer igaza lesz, a hozzáállásából és meglátásából pontosan azt szűrhetjük le, amit egyrészt már hangoztatunk egy ideje, illetve ami a realitás is egyben: a jelenlegi Országgyűlés számos baloldali pártja megy a levesbe, és ha aktivizálják magukat, ha nem, ezen nem is tudnak változtatni.



Bedőék minden eszközzel próbálják megragadni a pillanatnyi figyelmet (fotó: Bődey János/Telex)

Még a Magyar Hang újságírója is elismerte, hogy a Momentum nem tud újabb „ezreket” behúzni a tiltakozók táborába, Bedő mentalitása pedig inkább hajaz egy „utolsó roham Momentum-módra” életérzésre, semmint hosszú távú politikai tervekre.

Persze, ettől függetlenül „azt szeretnék, hogy a liberális értékrend megjelenjen a parlamentben, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a liberalizmus, a szabadságjogok, a demokrácia és a jogállam kérdése jelen legyen a következő években is a magyar politikában”, de Bedő saját maga mondja el, hogy „a realitás talaján állva” a jelenlegi állás szerint nem lesz parlamenti erő a Momentum, ő pedig nem lesz képviselő.

Mondjuk ez az őszinteség valahol még becsülendő is, de ami fontosabb, hogy a liberális erők meglehetősen ambivalensen, már-már bizalmatlanul figyelik Magyar Péterék terjeszkedését. Magyar a jelek szerint komolyan gondolja az egyedül indulást, és valóban nem is lenne értelme összefogniuk bárkivel is, a Kutyapártot is lerázta, nem érdekli a kooperáció

Ennek háttere nyilvánvalóan egy önmagában is eléggé erős Tisza, meg a felismerés, amit Magyar, meg Bedő is tud, csak eltérő partvonalról. A balliberális ellenzéknek, amely most bent lazít a Parlamentben, leáldozott, s ha valódi rendszerválás nem is, markáns átalakulás be fog következni 2026-ban.



A kontraproduktív akciók végleg földbe fogják állítani a Momentum támogatottságát (forrás: HVG)

A liberális erők Magyart (nem a teljes Tiszát) pedig bizalmatlanul kezelik, ennek pedig nem csak a féltékenység az oka. Arra a kérdésre, hogy a „valódi rendszerváltást” Magyar Péterék hozhatják-e el, Bedő ambivalens választ adott. Azt mondta, hogy „nem látják a pontos terveit”, és hogy „milyen indítékkal akarja véghez vinni ezt a változást”. Hozzátette azt is, hogy Magyar előélete és szocializációs háttere „nem feltétlenül arra mutat, hogy valódi rendszerváltás történhessen”, amiben egyébként így ebben a formában igaza is van.

Kiderül az is, hogy Hajnal Miklós momentumos képviselő ugyan visszalépett jövőre a wishes messiás javára a XII. kerületben, de a liberális párt hasonló gesztusokat vár el a Tiszától ott, ahol nem ők a legesélyesebbek, ám meglátásom szerint erre a tervükre már most keresztet vethetnek.

A magyar belpolitika drasztikus átváltozása özönvízként söpörte el a balliberális parlamenti pártok többségét. Reális esélye a bejutásra egyedül a DK-nak van, és ha Gyurcsányéknak van egy kis esze, nem közösködnek senkivel, mert a végén még őket is a mélybe húzzák.

Bedő egy politikushoz képest viszonylag őszintén beszélt az interjúban, melyből egyértelműen a legvalószínűbb forgatókönyv rajzolódik ki. Ha a DK-nak nem, a Tiszának végképp nincs szüksége a vergődő, 2-3 százalékos pártokra, jelen esetben a Momentumra, akik ráadásul egy olyan témát erőltetnek rá a társadalomra az LMBTQ-lobbi képében, mely a magyarság jelentős hányadát hidegen hagyja, vagy kifejezetten elutasítják.

Bedőék tipikusan olyan elánnal nyomják mindezt, mint süket a csengőt, de cserébe legalább tisztában is vannak a helyzetükkel. Idén januárban Bedő Dávid és Hajnal Miklós egy kampánytanácsadói céget alapított, nem titkoltan azért, hogy a parlamenti lét utáni életre készüljenek.

Most azt hagyjuk, hogy a siker receptjét nem feltétlenül tőlük kérdezné az ember, viszont a jó hír az, hogy ezt a felhalmozott „tudást” nem itthon, hanem más európai országokban, más liberális pártokat segítve akarják kamatoztatni (Bedő kettős állampolgár, amelynek bizonyára nagy hasznát veszi majd), magyarul dobbantanak az elmebeteg eszméikkel együtt, amit pedig most a budapesti hidakon csinálnak, az a Momentum búcsúbulija.

Kell ennél jobb belpolitikai hír?

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info